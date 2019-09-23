Правительство России изменило порядок предоставления субсидий субъектам МСП

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Правительство России внесло изменения в порядок предоставления субсидий в целях повышения доступности кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте кабмина.

"В частности, изменены верхние границы размеров кредитов на инвестиционные цели с 1 млрд рублей до 2 млрд рублей во всех отраслях", - говорится в документе.

Кроме того, установлены фиксированные ставки по кредитам в размере 3,5% для малых предприятий и 3% - для среднего бизнеса. По мнению специалистов, это даст возможность включать в программу субсидирования кредиты с полной ставкой 12%.

Ожидается, что благодаря данным изменениям кредитные ресурсы станут доступнее для субъектов МСП.

С 2019 года власти начали реализацию нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", он рассчитан на период до 2024 года. Одними из главных его целевых показателей являются увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек до 25 млн к 2024 году. На реализацию нацпроекта планируется выделить 481,5 млрд рублей.