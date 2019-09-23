Эксперты: рынок госзакупок Москвы интересен иностранному малому бизнесу

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Портал поставщиков, через который государственные учреждения и структуры Москвы и других регионов проводят небольшие закупки у малого и среднего бизнеса, запустил англоязычную версию и сервис облачной электронной подписи, что должно упростить участие в торгах малых иностранных компаний. Опрошенные ТАСС эксперты считают, что подобные шаги по оптимизации закупочного процесса, а также повышение открытости рынка повысят интерес международных предпринимателей к российским закупкам.

Закупки для всех

"Мы запустили англоязычную версию портала поставщиков. Теперь инструменты этого интернет-ресурса смогут освоить и зарубежные пользователи", - рассказали ТАСС в департаменте Москвы по конкурентной политике.

По данным департамента, введение облачной электронной подписи, которая хранится на сервере и не привязана к оборудованию или программному обеспечению, будет способствовать притоку иностранцев на российский рынок закупок. "Уже сейчас прогнозируется рост интереса зарубежных компаний к нашим закупкам, так как с облачной подписью это стало действительно просто, исчезло последнее препятствие", - подчеркнули в департаменте.

Портал поставщиков создан для проведения закупок малого объема (до 300 тыс. рублей, а для образовательных, социальных, спортивных и культурных учреждений - до 600 тыс. рублей). Помимо Москвы, заказы на площадке размещают государственные структуры из 33 регионов. Сегодня на портале зарегистрированы поставщики из большинства регионов России и более тысячи иностранных компаний. Последние направляли запросы на адаптацию функционала торговой площадки под английскую версию, пояснили в департаменте.

Замруководителя Федеральной антимонопольной службы России Михаил Евраев подчеркнул, что российские, в том числе московские закупки, интересны иностранным предпринимателям. Однако для участия иностранной компании в госзакупках необходимо стать налоговым резидентом РФ, получить электронную подпись и зарегистрироваться в единой информационной системе. "Это сделали уже несколько тысяч иностранных компаний, это доступная процедура. Чем больше у нас будет компаний принимать участие в торгах, тем активнее будет конкуренция на закупках и тем выгоднее это будет для всех. Для иностранного бизнеса рынок открыт, за исключением закупок в сфере обороны и безопасности и некоторых случаев, установленных правительством", - отметил он.

Возможности для иностранцев

Специалист по правовым вопросам департамента интеллектуальной собственности, госзакупок и конкуренции Всемирной торговой организации Анна Мюллер также полагает, что московский и в целом российский рынки закупок интересны для международного малого бизнеса. "Здесь много возможностей, - отметила она. - Москва со своей системой закупок и в части открытости рынка движется в правильном направлении". Мюллер прогнозирует, что российский рынок закупок будет развивать своей потенциал. По ее словам, важно, чтобы предприниматели были информированы о функционале портала поставщиков, перспективах рынка и были уверены в возможности выигрывать контракты.

Партнер индийской юридической компании Khaitan & Co Манас Кумар Чаудхури считает, что с учетом повышения доступности российских закупок для иностранцев интерес к этому рынку со стороны предпринимателей из Индии может вырасти. "Правительство Индии не ограничивает бизнесменов в участии в закупках в России. Они могут в них участвовать и определенно будут это делать", - говорит он.

Замдиректора департамента по конкурентной политике и международному сотрудничеству госуправления по надзору за рынками КНР Цзинь Цзин полагает, что китайский бизнес готов участвовать в российских закупках на портале поставщиков и других площадках. "Да, почему нет, если участники этого рынка [закупок] будут иметь равные возможности [на портале поставщиков] - как мы в Китае даем возможности всем и компаниям [участвовать в местных закупках], независимо от того, иностранные они или местные", - считает она.

Сегодня зарубежные компании могут войти в уставный капитал субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), но предельная доля участия иностранных юридических лиц должна составлять не более 49%.