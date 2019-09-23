Тренинги и семинары для предпринимателей организуют на базе центра "Мой бизнес" в КЧР

ЧЕРКЕССК, 23 сентября. /ТАСС/. Предприниматели Карачаево-Черкесии (КЧР) смогут посещать специализированные тренинги и семинары на базе центра "Мой бизнес", который откроется в республике до конца 2019 года. Об этом в понедельник сообщили в правительстве региона.

"Запланированы тренинги по темам: "Генерация бизнес-идеи", "Финансовая поддержка", "Имущественная поддержка". Пройдут семинары по темам "Навыки высокоэффективного руководителя", "Интернет-магазин: разработка проекта и этапы запуска". Кроме того, планируется проведение форума по легкой промышленности, организация бизнес-миссии в Москве, Калининграде", - говорится в сообщении.

Открыть центр "Мой бизнес" планируется в республике до конца года в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Предприниматели республики смогут, в том числе принять участие в международных выставках-ярмарках в Индонезии, Турции и Китае.

Центр объединит в себе инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. В нем будут работать представители республиканской Микрокредитной компании, Центра поддержки предпринимательства, Гарантийного фонда поддержки предпринимательства, Центра молодежного инновационного творчества и других структур.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", "Популяризация предпринимательства".