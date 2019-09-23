Курские власти откроют технопарк для поддержки малого и среднего бизнеса

КУРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Администрация Курской области в ходе реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" планирует в 2020 году создать в регионе технопарк, работа которого будет направлена на помощь в организации проектов компаний из числа МСП. Об этом в понедельник в ходе заседания совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами в регионе сообщила и.о. главы комитета по экономике и развитию Курской области Светлана Богомазова.

"Для имущественной поддержки предпринимательства созданы бизнес инкубатор и промышленные парки. Вопрос технопарка должен быть решен в ближайшее время - в следующем году", - сказала Богомазова.

Как отметила и.о. председателя комитета по экономике и развитию области, одной из главных задач технопарка должна стать инженерная и технологическая помощь компаниям в подготовке новых проектов. Для успешной реализации целевой модели по поддержке малого и среднего предпринимательства в регионе, по словам Богомазовой, профильные комитеты администрации Курской области прорабатывают вопрос предоставления услуг "Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства" во всех многофункциональных центрах региона.

В настоящее время малый и средний бизнес в Курской области представляют более 50 тыс. хозяйствующих субъектов в различных отраслях экономики, более 150 компаний поставляют продукцию на экспорт. До 2024 года на стимулирование развития МСП регион получит около 1,5 млрд рублей.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", "Популяризация предпринимательства".