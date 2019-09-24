Бизнес и банки предложили улучшить программу льготного кредитования МСП

Подготовленная Минэкономразвития РФ программа "8,5" была запущена по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в феврале 2019 года. Она предусматривает возможность для МСП получить льготный заем на оборотные цели в размере от 500 тыс. рублей до 500 млн рублей на срок до трех лет и на инвестиционные цели до 2 млрд рублей до 10 лет.

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Программа кредитования малых и средних предприятий (МСП) по ставке не более 8,5% годовых должна обеспечить бизнес льготным финансированием на сумму более чем 330 млрд рублей в 2019 году, а далее - 1 трлн рублей ежегодно до 2024 года. ТАСС опросил экспертов, что необходимо сделать для активизации программы и достижения ее амбициозных целей. Бизнес-объединения, банки и регулятор говорят о перспективности программы, в то же время участники рынка указывают на возможности для ее совершенствования, например, предлагая оптимизировать требования к документам и ослабить ограничения для отраслей, чтобы получить льготный заем могло как можно большее число предпринимателей.

На льготные кредиты могут рассчитывать предприятия в сфере сельского хозяйства, обрабатывающего производства, энергетики и водораспределения, строительства, туризма, информации и связи, транспорта, здравоохранения, образования, утилизации отходов, гостиничного бизнеса и общепита (изначально - кроме ресторанов), культуры, спорта, профессиональной и научной деятельности, бытовых услуг. Кроме того, льготные займы на первом этапе были доступны торговым предприятиям из моногородов, с Дальнего Востока и Северного Кавказа, из Крыма и Севастополя. Однако сейчас территориальные ограничения снимаются - на прошлой неделе правительство РФ одобрило предложение Минэкономразвития распространить программу на маленькие магазины, а также на рестораны и бизнес по аренде недвижимого и движимого имущества (кроме лизинга).

Кроме того, в соответствии с программой совершенствуется механизм предоставления субсидий банкам. Если раньше кредитным организациям компенсировали от 2,5% до 3,5% ставки в зависимости от размеров выдачи, то теперь субсидии увеличиваются - до 3,5% для кредитов малому бизнесу, а также средним предприятиям из числа участников региональных программ повышения производительности труда и до 3% в целом для среднего бизнеса.

Такие корректировки потребовались для того, чтобы активизировать льготное кредитование: изначально по программе планировалось выдавать по 1 трлн рублей ежегодно уже начиная с 2019 года, однако план на этот год был сокращен до 336 млрд рублей. Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на прошедшем в сентябре форуме Ассоциации банков России (АБР) констатировала, что пока программа "8,5" не заработала в полную силу. По словам главы ЦБ, дело не только в том, что региональным банкам с базовой лицензией пока сложно выстроить устойчивые модели кредитования малого бизнеса, но и в том, что сектор МСП недостаточно развивается. Она подчеркнула, что регулятор ожидает от властей более масштабных мер поддержки МСП.

Рост субсидий, а также распространение программы на маленькие магазины, рестораны и гостиничный бизнес будут способствовать росту выдач по программе, пояснили ТАСС в Минэкономразвития. "Теперь, когда субсидия будет зависеть от категории заемщика, банки будут охотнее выдавать льготные кредиты микро- и малым предприятиям. Раньше некоторые заемщики из числа малых предприятий не всегда могли претендовать на льготные кредиты из-за высокого риска для банков", - прокомментировал нововведения министр экономического развития Максим Орешкин.

По состоянию на середину сентября, более чем 90 участвующих в программе банков заключили с бизнесом порядка 5 тыс. кредитных договоров на сумму свыше 200 млрд рублей.

Дать разогнаться

Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута считает, что изменение принципа субсидирования и расширение программы на новые сферы бизнеса повысят ее эффективность. "Мы поддержали недавние решения об изменении модели субсидирования со стороны Минэкономразвития РФ. Они делают программу более близкой к ожиданиям предпринимателей и банков, что, предположительно, повысит ее охват и эффективность. - сказал он ТАСС. - Сейчас мы должны посмотреть на работу программы в обновленном формате и уже потом проанализировать, достаточно ли этого [этих субсидий]. Мы надеемся, что кредитование пойдет более активными темпами".

По данным ЦБ, в целом кредитование МСП в первом полугодии 2019 года росло ускоренными темпами - на 12,8% в годовом выражении против роста на 6,1% в первом полугодии 2018 года. ЦБ надеется на продолжение такой опережающей динамики и во втором полугодии, говорит Мамута. Для наращивания кредитования МСП Банк России применяет меры стимулирующего регулирования - смягчает требования по резервам и оптимизирует для банков процесс оценки рисков. Для достижения целей нацпроект ЦБ ранее разработал специальную дорожную карту по развитию финансирования МСП.

Председатель комитета по финансовым рынкам делового объединения "Опора России" Павел Самиев считает, что после подключения к программе более 90 банков, кредитование должно ускориться. "Чтобы освоить такой объем средств, нужно, чтобы [в программе] были задействованы сотня банков, две сотни, - говорит он. - Поэтому мы видим, что на старте программа медленно раскачивалась, но сейчас начнется какое-то движение". Самиев также предлагает упростить для бизнеса требования по предоставлению документов для получения льготного кредита. "Сейчас предприятие оценивает, что даже когда для него этот кредит не очень большой по объемам, затраты на его получение оказываются очень весомыми. В результате прямые финансовые и временные издержки оказываются существенными. Это сильный ограничитель, многие жалуются как раз на это", - утверждает он.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Татьяна Дыбова также отмечает, что программа нуждается в совершенствовании, в частности, в плане процедуры оценки залога под кредит. По ее информации, предприниматели говорят о том, что банки оценивают залоговое имущество по заниженной стоимости. Кроме того, ТПП предлагает унифицировать перечень документов, которые банки требуют от бизнеса для выдачи кредитов. "У каждого банка свои требования к документам: одни требуют 10 документов, другие - 30 и так далее. Мы предлагаем: давайте унифицируем, давайте скажем банкам, что здесь необходим единый перечень, который вы требуете у бизнеса, чтобы бизнес понимал, что с него будут спрашивать", - поясняет она.

Кроме того, ТПП считает возможным для экономии времени бизнеса и оптимизации процесса получения льготных ссуд ввести предквалификацию или предпросмотр, когда у предпринимателя запрашивают несколько документов, на основании которых банк сразу мог бы сообщить, может ли предприниматель рассчитывать на заем и на каких условиях, указывает Дыбова.

Руководитель комитета Ассоциации банков России по малому и среднему бизнесу Василий Высоков отмечает, что программа началась лишь в феврале и банки поздно получили субсидии, потому льготное кредитование активизировалось не сразу. "Бюджетное финансирование стартовало практически только во втором квартале, поэтому банки не успевали [начать выдавать льготные кредиты]. Документы, которые нужны были для этого [для получения субсидий] готовились первый квартал", - поясняет он. Теперь же, по его словам, программа заработает более активно. Высоков также замечает, что для общего повышения спроса МСП на кредиты должен улучшиться бизнес-климат, чему будет способствовать реализуемая правительством реформа контрольно-надзорной деятельности "регуляторная гильотина".

Меньше ограничений

Зампред правления МСП Банка, принадлежащего государственному институту развития - Корпорации МСП, Кирилл Семенов считает, что после настройки механизма субсидий и распространения "8,5" на торговлю и рестораны программа полностью оптимизирована под потребности рынка. "Бизнесу эти кредиты выгодны - это однозначно, мы видим это по тому отклику, который дают наши клиенты. Это очень привлекательная ставка", - говорит Семенов. По его словам, процесс получения займа по программе "8,5" в целом ничем не отличается от стандартного кредитования. Комментируя снижение планов по объемам кредитования, он отмечает, что программа рассчитана на длительный срок, и она еще просто не набрала темпы. По мнению Семенова, программа также выгодна и банкам, особенно сейчас, когда ставка субсидий поднимается до 3,5%. Он полагает, что банки попросту не до конца наладили процесс выдачи льготных кредитов в соответствии с нормами закона о развитии малого предпринимательства и отраслевыми критериями, в следующем же году объемы увеличатся. "У банков идет еще отладка процесса кредитования по этой программе, и я думаю, что результаты следующего года будут совершенно другими", - поясняет он.

Опрошенные ТАСС банки позитивно оценивают программу и говорят о ее востребованности у бизнеса, но многие из них обращают внимание на ограничения, которые сдерживают выдачи.

В пресс-службе Сбербанка рассказали, что, по состоянию на середину сентября, банк заключил по программе "8,5" уже более 1,7 тыс. договоров на 70 млрд рублей, что в два раза больше, чем было выдано по предыдущей программе льготного кредитования Минэкономразвития под 6,5% в 2018 году. В банке ожидают, что после расширения программы на арендный бизнес, мелкую розничную торговлю и рестораны льготные кредиты станут доступны для тысяч новых компаний МСП.

Директор департамента среднего и регионального корпоративного бизнеса Промсвязьбанка Алексей Будаев, слова которого приводит пресс-служба, констатирует, что банкам выгодно выдавать льготные займы по программе "8,5", а предприниматели охотно их используют. В то же время он обращает внимание, что реестр получателей льготных кредитов ограничен списком приоритетных отраслей, требованиями к структуре банковского портфеля, а также целевым назначением займов. Будаев полагает, что программу можно было бы усовершенствовать, сведя к минимуму эти ограничения. Также Промсвязьбанк выступает за распространение мер господдержки на онлайн-кредиты. Ранее Минэкономразвития уже либерализовало правила программы, что способствовало росту выдач, очередные корректировки также должны ускорить динамику кредитования, ожидает Будаев.

В Альфа-банке в качестве мер совершенствования программы также предлагают расширить перечень приоритетных отраслей, снять ограничения по кредитованию торговых предприятий и увеличить суммы инвестиционных кредитов, в том числе в сфере жилищного строительства. В банке "Открытие" предлагают полностью отменить отраслевые ограничения и выдавать льготные кредиты всем МСП, внесенным в соответствующий реестр Федеральной налоговой службы, дифференцировать ставки для микро-, малых и средних предприятий (не более 9,5%, 8,5% и 6,5% по сегментам соответственно), либо позволить банкам самостоятельно определять ставку исходя из риск-профиля клиента и по аналогии установить градацию ставок субсидирования, повысив максимальный порог до 4%. Наконец, в "Открытии" считают целесообразным минимизировать количество обязательной для банка отчетности о ходе реализации программы.

Банки также сетуют на отсутствие возможности в рамках программы рефинансировать кредит. В "Райффайзенбанке" дополнительно обращают внимание на то, что с программой Минэкономразвития конкурирует программа Минсельхоза по льготному кредитованию аграриев, ставки по которой существенно ниже - до 5%.