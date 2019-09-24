КМСП запустит для соцпредпринимателей гарантийную поддержку с покрытием кредита до 75%

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) планирует запустить гарантийную поддержку по кредитным продуктам с покрытием до 75% для поддержки социального бизнеса, сообщил во вторник ТАСС глава Корпорации МСП Александр Браверман.

"У нас будет специальная линейка продуктов по соцпредпринимательству, которую мы сейчас разрабатываем. Будет наша гарантийная поддержка по льготным кредитным продуктам до 75%. Для тех предпринимателей, кто подпадает под критерии социального бизнеса", - сказал он.

На сегодняшний день для малого бизнеса доступна программа льготного кредитования по ставке не более 8,5% годовых, которая должна обеспечить предпринимателей льготным финансированием на сумму более чем на 330 млрд рублей в 2019 году, а далее - на 1 трлн рублей ежегодно до 2024 года.

Закон о социальном предпринимательстве принят Госдумой в июле текущего года. Бизнес в социальной сфере был выделен в отдельную категорию, также были обозначены меры господдержки, необходимые для его развития. По новому закону социальным предпринимательством считается деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей и призванная решить социальные проблемы отдельных категорий граждан и общества. Чаще всего этот вид бизнеса не приносит большого дохода, его трудно как запустить, так и развивать. Кроме того, развитие и поддержка соцпредпринимательства входит в национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Нацпроект призван улучшить условия ведения предпринимательской деятельности, расширить доступ субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, создать систему поддержки фермеров и способствовать развитию сельской кооперации, а также популяризации предпринимательства.