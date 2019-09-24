В Москве проверят уровень административного давления на малый бизнес

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Аппарат бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Минеевой проведет исследование уровня административного давления на предпринимателей в столице. Результаты исследования будут представлены в декабре, сообщила во вторник пресс-служба московского бизнес-омбудсмена.

"Цель исследования - выявить уровень административного давления на бизнес в разрезе органов контрольно-надзорной деятельности и административных округов столицы", - говорится в сообщении.

Как отмечает Минеева, важно понять, какие органы контрольно-надзорной деятельности, по мнению предпринимателей, превышают полномочия при исполнении своих функций.

"Получив эти сведения, мы сможем предлагать системные меры по исправлению ситуации, конкретизировать уже работающие нормативно-правовые акты, выходить на рабочее взаимодействие с теми территориальными органами ФОИВ (федеральных органов исполнительной власти), где больше всего проблем, чтобы вместе их решать", - цитирует Минееву пресс-служба.

Уровень административного давления на бизнес будет определяться путем опроса предпринимателей и предпринимательских сообществ столицы. Всего московский бизнес-омбудсмен намерена опросить не менее 1,5 тыс. предпринимателей. В опросник войдет оценка уровня давления по девяти направлениям контрольно-надзорной деятельности с указанием административного округа, где ведется деятельность компании.

Предпринимателям предложат оценить работу МЧС, ФНС, МВД, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Россельхознадзора, Росприроднадзора, инспекций ЖКХ и весогабаритного контроля.