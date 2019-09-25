Центр поддержки экспорта в Приамурье перевыполнил план на 2019 год по сумме контрактов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Центр поддержки экспорта в Амурской области уже перевыполнил план на 2019 год по общей сумме заключенных с его помощью экспортных контрактов предпринимателями региона в четыре раза. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в правительстве региона руководитель Центра Ирина Палаева.

Центр поддержки экспорта в Приамурье открылся в Благовещенске в 2018 году по федеральному проекту "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В 2019 году ему выделено 60 млн рублей на оказание услуг предпринимателям, куда входят консультации, учеба, помощь при участии в выставках. В этом году Центр уже оказал 300 услуг, за которыми обратилось 128 предпринимателей - потенциальных экспортеров. Головная организация - Российский экспортный центр - выставляет Амурскому центру четкий план эффективности деятельности, а именно, сколько обратившимися к нему за услугами предпринимателями должно быть заключено экспортных контрактов и на какую сумму.

"План [на 2019 год] был $450 тыс., сейчас у нас уже около $2 млн. По сумме перевыполнили", - сказала Палаева. Также она уточнила, что работа по установленному планом количеству контрактов, пока продолжается.

"В этом году мы должны предоставить в Москву не менее девяти экспортных контрактов, на сегодняшний день у нас выполнено пять. До конца года, я думаю, мы выполним", - отметила руководитель. То есть общая сумма заключенных при поддержке Центра экспортных контрактов в 2019 году должна еще увеличиться. Экспорт по уже заключенным контрактам ведется в Японию, Южную Корею, Вьетнам, Китай, на Тайвань, в настоящий момент идут переговоры с Италией.

По словам Палаевой, особых сложностей в работе амурского Центра нет - все решаемо, со стороны Москвы он получает хорошую поддержку, быстро приходят ответы на задаваемые вопросы. "Средний период выхода на экспорт - не менее 1,5 года, чтобы добиться первого контракта. В этом году у нас максимальная работа направлена на те компании, которые ранее не экспортировали, это самое тяжелое - выходить за рамки предложенного и за рамки комфорта", - подчеркнула руководитель. Как уточнила она ТАСС, пять контрактов в 2019 году заключены с предприятиями Приамурья, которые экспортируют продукты питания - мед, сою и соевое масло.

О нацпроекте

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы. Одними из главных целевых показателей нацпроекта является увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек до 25 млн человек в последующие шесть лет. На реализацию нацпроекта власти направят 481,5 млрд рублей.