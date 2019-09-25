Инвестпроекты на 780 млн рублей рассмотрели на стратегической сессии Корпорации МСП в Уфе

УФА, 25 сентября. /ТАСС/. Инвестиционные проекты на общую сумму более 780 млн рублей рассмотрены на стратегической сессии Корпорации МСП в Уфе на пятом форуме МСП стран-участниц ШОС и БРИКС. Их реализация позволит создать более 60 рабочих мест, сообщил журналистам глава Корпорации Александр Браверман.

"Сегодняшние проекты характеризуют диверсификацию экономики - это был оптово-распределительный центр, рыбное хозяйство, стоматологическая клиника, уничтожение отходов без всяких выбросов в атмосферу, причем не только в Башкирии, а еще и в Ямало-Ненецком автономном округе. Все эти проекты были поддержаны, теперь дело за Корпорацией, мы это сделаем. Необходимый объем финансирования составит 780 млн рублей", - сказал он.

В прошлую сессию Корпорации в Уфе были рассмотрены инвестиционные проекты на общую сумму 1,4 млрд рублей. На данный момент они реализованы частично и предполагают создание более 150 новых рабочих мест, добавил Браверман.

"Прошлая сессия характеризуется тем, что эти проекты [на] 1,4 млрд рублей, о которых на сегодня мы отчитались перед предпринимателями, уже реализованы более чем на 570 млн рублей, созданы 82 дополнительных рабочих места, до конца года будет создано еще столько же рабочих мест, и мы выйдем на параметры той сессии, которую планировали", - отметил глава Корпорации.

Он также сообщил, что стратегические сессии Корпорации МСП в Уфе будут проводиться регулярно, по мере появления новых проектов предпринимателей.

Корпорация МСП создана в июне 2015 года в соответствии с указом президента РФ на базе существующих структур - Агентства кредитных гарантий и МСП банка. Она выступает системным интегратором инструментов поддержки малых и средних предприятий. Это позволит в дальнейшем создать единую точку входа - "одно окно" - для включения предпринимателей в систему поддержки, а также обеспечить реализацию системных проектов в сфере развития малого и среднего предпринимательства.

О форуме

Форум МСП стран ШОС и БРИКС впервые был проведен в Уфе в 2015 году. За четыре года его посетили более 4,2 тыс. участников из 25 стран и 63 регионов России, подписано 18 соглашений о сотрудничестве, проведено более 800 встреч формата "бизнес с бизнесом". ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.