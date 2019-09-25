Браверман: кредит под залог интеллектуальной собственности будет доступен МСП под 8,5%

УФА, 25 сентября. /ТАСС/. Кредитование МСП под залог интеллектуальной собственности будет доступно со ставкой 8,5% годовых, сообщил ТАСС в среду глава Корпорации МСП Александр Браверман на стратегической сессии в нулевой день пятого Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе.

В конце апреля правительство утвердило правила предоставления субсидий на кредиты МСП, выданные под залог прав на интеллектуальную собственность. На возмещение бизнесу части расходов по таким кредитам в 2019 году планируется выделить не менее 1 млрд рублей, в 2020 году - не менее 2 млрд рублей, к 2024 году сумма должна увеличиться минимум до 10 млрд рублей, а в совокупности за шесть лет - составить как минимум 31 млрд рублей.

"Мы делаем специальную линейку продуктов по интеллектуальной собственности, пока мы будем действовать в рамках программы 8,5 и будем давать гарантии на 100%. То есть это будет практически безрисковый продукт, поскольку этот рынок не развит в России, а потенциал огромный", - сказал Браверман.

Механизм залога интеллектуальной собственности и стартапов под кредит впервые обсуждался на стратегической сессии в Тульской области, Башкирия стала второй дискуссионной площадкой для обсуждения нового продукта, что, по мнению главы Корпорации МСП, говорит о развитости экономики региона. "Сегодня вторым по счету регионом России стала Башкирия, где была проведена специальная сессия, которая касается залога интеллектуальной собственности и стартапов под кредитование. Это тоже очень важно, это показывает, что диверсифицирована экономика республики, и она всегда может рассчитывать на поддержку, гарантийную и кредитную Корпорации, и на все другие виды поддержки", - отметил Браверман.

По данным Минэкономразвития России, постановление правительства РФ о применении данного механизма находится в высокой степени готовности и согласовано со всеми профильными ведомствами.

Форум МСП стран ШОС и БРИКС впервые был проведен в Уфе в 2015 году. За четыре года его посетили более 4,2 тыс. участников из 25 стран и 63 регионов России, подписано 18 соглашений о сотрудничестве, проведено более 800 встреч формата "бизнес с бизнесом". ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.