В Уфе открывается пятый форум МСБ регионов стран-участниц ШОС и БРИКС

УФА, 26 сентября. /ТАСС/. Юбилейный V Форум малого и среднего бизнеса (МСБ) регионов стран-участниц ШОС и БРИКС открывается в четверг в Уфе, сообщил журналистам глава Башкирии Радий Хабиров. Участие в мероприятии примут 2,5 тыс. экспертов из 30 стран.

"Наша республика претендует на то, чтобы стать центром сосредоточения интересов регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Для нас это не только торжественное мероприятие, где встречаются знающие друг друга люди, это повод обсудить перспективы сотрудничества, найти новые решения для того, чтобы бизнесу стран ШОС и БРИКС было комфортно работать. Мы ждем много гостей и по итогам предыдущих форумов фиксируем тенденцию кооперации между представителями бизнеса этих стран", - сказал Хабиров.

Деловая программа форума будет состоять из 18 секций, на которых участники обсудят вопросы развития и поддержки МСБ, туризма, молодежного предпринимательства, а также рассмотрят основные ошибки предпринимателей, механизмы привлечения инвестиций, познакомятся с успешными проектами российских и зарубежных предприятий. Центральным событием станет пленарное заседание с участием руководителей федеральных и региональных органов власти, экспертов и участников иностранных делегаций. На площадке будет работать выставка представителей малого и среднего предпринимательства стран ШОС и БРИКС, на которой будут представлены услуги для бизнеса в сферах страхования, консалтинга и финансов.

"Укрепить деловые связи гостям форума поможет биржа деловых контактов b2b, международный трек "Деловые возможности сотрудничества на пространстве ШОС и БРИКС" - презентационная площадка для делегаций и отдельных участников. Этот проект позволит предпринимателям найти партнеров, провести переговоры и заключить договоры", - отмечают организаторы.

На форуме планируется подписать хартию поддержки предпринимательства, согласно которой чиновников в странах ШОС и БРИКС предложат обучать корректной работе с предпринимателями. Также на полях форума участники обсудят создание регионального рейтинга малого и среднего предпринимательства, по которому активность участников рынка будут оценивать по таким показателям, как выручка, оборот. По задумке авторов инициативы, это станет еще одним стимулом для реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

События форума будут доступны не только его участникам, со всех площадок будут вестись трансляции в режиме онлайн, доступные на сайте sco-brics.ru

О форуме

Пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 26 по 27 сентября. Его организатором выступает правительство Республики Башкортостан. Впервые форум был проведен в Уфе в 2015 году, за это время его посетили более 4,2 тыс. участников из 25 стран и 63 регионов России, было подписано 18 соглашений о сотрудничестве, проведено более 800 встреч формата "бизнес с бизнесом".

ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.