Депутат Госдумы рассказал, какие факторы тормозят развитие МСП

УФА, 26 сентября. /ТАСС/. Незаинтересованность банков выдавать кредиты малым и средним предприятиям, а также высокая закредитованность самих компаний тормозит развитие нацпроекта по поддержке МСП, сообщил в четверг депутат Госдумы РФ Рифат Шайхутдинов на Форуме малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.

Представители МСП получили лишь 0,1% средств от утвержденного плана кредитования по ставке 8,5% по нацпроекту, заявил в сентябре директор департамента по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области работы Центрального банка РФ, обеспечения стабильности и развития национальной платежной системы, состояния финансовых рынков и кредитно-финансовых учреждений Счетной палаты РФ Вениамин Симонов. При этом он отметил, что полного учета объемов оказанной господдержки собрать невозможно, поскольку поддержка идет через разные структуры, из-за чего сбор общей информации затруднен.

"Главным тормозом продвижения малого бизнеса являются банки, которые не заинтересованы кредитовать бизнес, учитывая, что многие предприятия уже закредитованы", - сказал Шайхутдинов.

По его мнению, необходимо предусмотреть возможность рефинансировать тех представителей бизнеса, которые уже имеют кредиты, по льготной ставке. Также Шайхутдинов отметил, что предприятия зачастую не оформляют льготную поддержку и не стремятся к расширению производства, поскольку опасаются, что произведенную продукцию не удастся реализовать. "Финансовая поддержка должна сопровождаться увеличением рынка сбыта", - считает депутат.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ на период до 2024 года. Его структура включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

Пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 26 по 27 сентября, в нем принимают участие около 2,5 тыс. экспертов из 30 стран. События бизнес-форума доступны всем желающим в режиме онлайн, трансляции ведутся на сайте sco-brics.ru. Организатором форума выступает правительство Республики Башкортостан. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.