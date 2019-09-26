Эксперт: правоприменение отстает от процесса улучшения законодательства в сфере бизнеса

УФА, 26 сентября. /ТАСС/. Правоприменение драматически отстает от процесса улучшения законодательства в сфере бизнеса в России. Такое мнение высказал в четверг президент бизнес-объединения "Деловая Россия" Алексей Репик на пленарном заседании форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе.

"Законы улучшаются, правоприменение отстает от этого процесса драматически. И наша совместная работа - подталкивать наших регуляторов к тому, чтобы их усилия соответствовали призыву президента РФ. Чтобы дать больше свободы бизнесу, сделать российскую экономику более конкурентоспособной", - сказал он.

По словам Репика, схожие проблемы обсуждаются коллегами в странах-участницах объединений БРИКС и ШОС. "Именно безбарьерный, международный, глобальный формат, кооперация и конкуренция сделают нашу с вами работу более легкой и более безопасной", - отметил президент бизнес-объединения.

Пятый форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 26 по 27 сентября, в нем принимают участие около 2,5 тыс. экспертов из 30 стран. События бизнес-форума доступны всем желающим в режиме онлайн, трансляции ведутся на сайте. Организатором форума выступает правительство Республики Башкортостан. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.