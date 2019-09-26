Титов назвал условия налогообложения малого бизнеса в России очень комфортными

УФА, 26 сентября. /ТАСС/. Условия налогообложения малого бизнеса в России являются очень комфортными. Такое мнение высказал в четверг уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"В России для малого бизнеса созданы очень комфортные условия, среди всех стран являемся одним из передовиков по уровню налогообложения малого бизнеса", - сказал он на пленарном заседании Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе.

Титов пояснил, что имеет в виду новый налог для самозанятых, патент для индивидуальных предпринимателей и налог 6% при упрошенном налоговом режиме для более крупного бизнеса и индивидуальных предпринимателей. "Правда один налог - ЕНВД - решили отметить [с 2021 года], что мы считаем несколько преждевременным, но сейчас идет активное обсуждение в этой сфере", - добавил бизнес-омбудсмен.

Пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 26 по 27 сентября, в нем принимают участие около 2,5 тысяч экспертов из 30 стран. События бизнес-форума доступны всем желающим в режиме онлайн, трансляции ведутся на сайте. Организатором форума выступает правительство Республики Башкортостан. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.