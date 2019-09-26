ЦБ: портфель займов МФО малому бизнесу за год вырос почти на треть

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Портфель займов, предоставленных российскими микрофинансовыми организациями (МФО) субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) с июня 2018 года по июнь текущего года вырос почти на 29% до 34,2 млрд рублей, сообщается в докладе ЦБ РФ "Тенденции на рынке МФО предпринимательского финансирования" за II квартал 2019 года.

Квартальный объем выданных займов увеличился на 2,7 млрд рублей, что на 33% больше по сравнению с I кварталом 2019 года. В Банке России отметили,что в динамике объема выдач наблюдается сезонность, связанная со сроками поступления целевых средств участникам госпрограмм.

В первом полугодии 2019 года регулятор отметил тенденцию на увеличение в объемах предпринимательского финансирования МСП доли коммерческих МФО. Их доля составила 64% от объема выдач МФО с госучастием.

"Таким образом, частные микрофинансовые организации продемонстрировали растущий интерес к этой бизнес-модели и стали драйвером роста данного сегмента рынка в II квартале 2019 года", - говорится в сообщении.

Средняя сумма займа для МСП у государственных МФО сохраняется на более высоком уровне (1,57 млн рублей), чем у коммерческих МФО (0,69 млн рублей). Однако количество действующих договоров растет быстрее у коммерческих МФО, которые выдают меньшие займы на более долгий срок, что может быть связано с отсутствием ограничений при выборе заемщика, отметили в ЦБ.

Почти половина МФО (47% от всех опрошенных МФО предпринимательского финансирования) выдают малому бизнесу займы по ставкам 7-10% годовых.

В настоящее время в государственном реестре насчитывается 237 МФО предпринимательского финансирования (специализируются на выдаче займов МСП), 77% которых составляют компании с государственным участием, работающие по госпрограммам поддержки и развития малого и среднего бизнеса. Доля просроченной задолженности в данном сегменте составляет 9,3%, что ниже среднерыночной на 18 п.п.