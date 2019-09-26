Титов: "регуляторную гильотину" для ресторанов опробуют в Москве

УФА, 26 сентября. /ТАСС/. Элементы механизма "регуляторной гильотины" в ресторанном бизнесе обретут параметры до конца 2019 года и будут первоначально опробованы в Москве, сообщил в четверг журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Правительство РФ ранее рассматривало возможность введения в тестовом режиме элементов механизма "регуляторной гильотины" в сфере ресторанного бизнеса в трех регионах - Москве, Казани и Калининграде.

"Мы надеемся до конца этого года уже иметь основные параметры этого пилота. Пока мы в опережение работаем только с Москвой, но, опробовав порядок работы по пилоту, его легче будет мультиплицировать в другие регионы", - пояснил он ТАСС в кулуарах Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе.

Титов добавил, что при формировании параметров важно "взаимодействие между всеми органами государственной власти и бизнеса".

Пятый форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 26 по 27 сентября, в нем принимают участие около 2,5 тыс. экспертов из 30 стран. События бизнес-форума доступны всем желающим в режиме онлайн, трансляции ведутся на сайте sco-brics.ru. Организатором форума выступает правительство Республики Башкортостан. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.