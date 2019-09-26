Аппарат бизнес-омбудсмена предложит новый налоговый режим для субъектов МСП

УФА, 26 сентября. /ТАСС/. Аппарат бизнес-омбудсмена при президенте РФ разработает и предложит новый налоговый режим для субъектов МСП в связи с возможной отменой единого налога на вмененный доход (ЕНВД), которая запланирована на 2021 год. Об этом сообщил в четверг ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов в кулуарах Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов ранее сообщал, что Минфин не рассматривает возможность продления ЕНВД после 2020 года из-за примеров его использования бизнесом для уклонения от налогов. Данный режим в России применяют около 280 тыс. организаций и 1,8 млн индивидуальных предпринимателей.

"Мы сейчас предложим очень системный, простой вариант налогообложения малого бизнеса, который будет выгоден не только предпринимателям. Система не совершенно новая, они систематизирует и унифицирует то, что было раньше. Если мы успеем принять этот вариант до конца действия ЕНВД в 2021 году, то хорошо, но я думаю, что надо все-таки продлить этот период перехода", - сказал Титов.

Он также отметил, что отмена ЕНВД к 2021 году может дестабилизировать ситуацию в сфере малого бизнеса, но сейчас, по словам Титова, сложно сказать, насколько глубокими могут быть последствия. По мнению бизнес-омбудсмена, пострадать от отмены ЕНВД могут около 20 млн малых предпринимателей, которые занимаются в том числе торговлей в городах и муниципальных образованиях.

Титов также считает, что государству необходимо относиться к малому бизнесу в том числе как к носителю социальной функции. "Малый бизнес - это социальная функция, кроме того, это рабочие места, это еще товары и услуги самые базовые по низким ценам, которыми пользуются основные слои населения. Зачем эту систему трогать? Мы считаем это нелогичным", - добавил он.

Пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 26 по 27 сентября, в нем принимают участие около 2,5 тыс. экспертов из 30 стран. События бизнес-форума доступны всем желающим в режиме онлайн, трансляции ведутся на сайте sco-brics.ru. Организатором форума выступает правительство Республики Башкортостан. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.