Глава ТПП: изменение менталитета и обучение бизнеса увеличит долю МСП в экспорте России

УФА, 26 сентября. /ТАСС/. Изменение менталитета бизнесменов и их обучение через специальные образовательные программы позволит увеличить долю малого и среднего предпринимательства в общем объеме экспорта России. Такое мнение высказал в четверг журналистам глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

"Сейчас созданы достаточно серьезные инструменты экспортной поддержки бизнеса, мы плотно работаем с Российским экспортным центром. Но у многих [предпринимателей] создалось впечатление, иногда привнесенное, что воспользоваться инструментами настолько сложно и невозможно, что за это лучше не браться и работать в регионе или стране. Поэтому нужно не только представить инструменты, но и привлечь коллег и, конечно, надо их учить", - сказал он ТАСС в кулуарах Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.

По словам Катырина, образовательные программы реализует в том числе ТПП РФ через сеть из 180 палат в регионах страны. Он уточнил, что сейчас доля малого и среднего бизнеса в экспорте РФ составляет 6-7%, тогда как в ведущих странах мира этот показатель достигает 35%.

Пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 26 по 27 сентября, в нем принимают участие около 2,5 тыс. экспертов из 30 стран. События бизнес-форума доступны всем желающим в режиме онлайн, трансляции ведутся на сайте. Организатором форума выступает правительство Республики Башкортостан. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.