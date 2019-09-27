В Уфе планируют создать площадку делового сотрудничества МСП совета ШОС

УФА, 27 сентября. /ТАСС/. Площадка делового сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) делового совета ШОС появится в Уфе. Ее деятельность будет направлена на развитие несырьевого экспорта из республики и развитие сотрудничества между бизнесом стран организации, сообщил в пятницу исполнительный секретарь Делового совета ШОС Сергей Канавский на Форуме малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе.

"Сейчас мы приступили к созданию конкретных структур - площадок делового сотрудничества, в частности, одну из таких площадок мы планируем сделать в Уфе, поскольку здесь уже есть база для такой инициативы. Такие площадки действуют в Китае, в Казахстане. Мы создаем точки опоры именно для малого и среднего бизнеса, чтобы поддерживать инициативу их сотрудничества, кооперации", - сказал он.

Площадки получат прямой выход на заседания глав правительств стран ШОС через генеральных секретарей организации, доклады об итогах деятельности этих площадок будут заслушаны в октябре, отметил Канавский. Деятельность в рамках делового совета ШОС не предполагает использования бюджетных денег. Еще одним условием является участие в проекте нескольких стран при наличии их заинтересованности, а также соответствующие компетенции и опыт структур, желающих сотрудничать с организацией, пояснил исполнительный секретарь.

"Мы вчера подписали рамочное соглашение с заместителем председателя национальной части Делового совета ШОС от РФ Азатом Фазлыевым, сейчас возьмем паузу по организационной структуре и начнем работать. Мы хотели бы, чтобы это была многофункциональная площадка, касающаяся высоких технологий, культуры, гуманитарного сотрудничества, экономических проблем, больше планируем оказывать поддержку несырьевому экспорту. Это как раз будет точка специалистов, которые не просто представляют бизнес, а занимаются конкретными контактами и разработкой программных реализаций", - уточнил он ТАСС.

Пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 26 по 27 сентября, в нем принимают участие около 2,5 тыс. экспертов из 30 стран. События бизнес-форума доступны всем желающим в режиме онлайн, трансляции ведутся на сайте. Организатором форума выступает правительство Республики Башкортостан. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.