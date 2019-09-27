Портфель сделок лизинговых компаний Корпорации МСП составил около 6 млрд рублей

УФА, 27 сентября. /ТАСС/. Портфель сделок четырех региональных лизинговых компаний Корпорации МСП составил около 6 млрд рублей с 2017 года, сообщила в пятницу советник дирекции организации правовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Корпорации МСП Юлия Гаранова.

"Лизинг пользуется большой популярностью. За период с 2017 года по нынешний период были осуществлены проекты по лизингу на сумму около 6 млрд рублей, при этом на 2019 год приходятся проекты на почти 3 млрд рублей", - сказала она, выступая на Форуме малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе.

В рамках программы льготного лизинга оборудование предоставляется субъектам индивидуального и малого предпринимательства по ставке 6% годовых для отечественного оборудования и 8% годовых для иностранного оборудования.

Пятый форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 26 по 27 сентября, в нем принимают участие около 2,5 тыс. экспертов из 30 стран. События бизнес-форума доступны всем желающим в режиме онлайн, трансляции ведутся на сайте. Организатором форума выступает правительство Республики Башкортостан. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.