Реестр субъектов социального предпринимательства создадут до 20 декабря 2020 года

УФА, 27 сентября. /ТАСС/. Реестр субъектов малого и среднего бизнеса, зарегистрированных как социальные предприниматели, будет создан до 20 декабря 2020 года, сообщил в пятницу депутат Госдумы от "Единой России" Зариф Байгускаров на Форуме малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе.

"Реестр всех субъектов социального предпринимательства будет создан не позднее 20 декабря 2020 года, с его помощью можно будет прослеживать, какую помощь и от какого органа получил бизнес", - сказал он. По его мнению, таким образом, будет сформирована прозрачная система учета господдержки, оказанной таким субъектам бизнеса.

Президент России Владимир Путин в конце июля подписал закон, который вводит в России понятия "социальное предпринимательство" и "социальное предприятие", а также определяет правовое регулирование отношений в сфере социального предпринимательства.

Пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 26 по 27 сентября, в нем принимают участие около 2,5 тысяч экспертов из 30 стран. События бизнес-форума доступны всем желающим в режиме онлайн, трансляции ведутся на сайте sco-brics.ru. Организатором форума выступает правительство Республики Башкортостан. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.