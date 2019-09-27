Центр "Мой бизнес" для поддержки предпринимателей создадут в Северной Осетии до конца года

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии до конца года создадут центр "Мой бизнес" для поддержки начинающих бизнесменов и предпринимателей в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщил ТАСС министр экономического развития республики Казбек Томаев.

"До конца года в республике откроется центр "Мой бизнес". Центр, который создается в рамках нацпроекта, будет функционировать как единая точка доступа для предпринимателей и желающих открыть собственное дело", - сказал Томаев.

На базе центра расположится МФЦ для бизнеса, коворкинг, удаленные рабочие места МСП банка и территориальных представительств федеральных органов (Росреестр, ФНС и другие).

"Все это делается для удобства бизнеса, его комфортного развития и исключения необходимости ходить по кабинетам различных структур в поисках ответов на вопросы", - отметил Томаев.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, популяризации предпринимательства.