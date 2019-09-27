Рабочую группу по правовой поддержке МСП предложили создать в странах ШОС и БРИКС

УФА, 27 сентября. /ТАСС/. Постоянно действующая рабочая группа по сотрудничеству в области правовой поддержки малого и среднего бизнеса должна быть создана на пространстве стран-участниц ШОС и БРИКС, сообщил в пятницу сопредседатель прошедшего в Уфе Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц объединений Андрей Назаров.

"Мы проработали вопрос о создании постоянно действующей рабочей группы по сотрудничеству стран-участниц ШОС и БРИКС в области правовой поддержки малого и среднего бизнеса. Предлагаем, чтобы эта инициатива вошла в резолюцию", - сказал он.

По словам Назарова, члены группы займутся проведением анализа и юридическим оформлением законодательных инициатив, исходящих от бизнес-сообществ регионов.

Он рассказал, что в мероприятиях форума в Уфе приняли участие около 2,8 тыс. человек из 52 регионов России и 31 страны мира. Освещением работы мероприятия занимались 190 журналистов из 57 российских и иностранных СМИ, на площадке работали 149 волонтеров. Деловая программа состояла из 30 мероприятий, на которых выступило 150 спикеров.

Пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходил в Уфе с 26 по 27 сентября. Организатором форума выступило правительство Республики Башкортостан. ТАСС был генеральным информационным партнером мероприятия.