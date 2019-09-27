Форум малого бизнеса регионов ШОС и БРИКС планируют сделать международным с 2020 года

УФА, 27 сентября. /ТАСС/. Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе со следующего года должен приобрести статус международного, сообщил в пятницу журналистам сопредседатель форума, и.о. вице-премьера Башкирии Андрей Назаров.

"Мы считаем, что рамки ШОС и БРИКС нам маловаты, и в этом году мы вышли за количество стран, которые входят в объединения. Поэтому мы предполагаем, что в дальнейшем это будет международный форум малого и среднего бизнеса, в рамках которого будет проходить форум бизнеса регионов ШОС и БРИКС", - сказал он.

Назаров пояснил ТАСС, что инициатива изменить статус форума на международный предварительно должна быть одобрена иностранными коллегами. "В любом случае, будем предлагать сделать его таковым с будущего года", - отметил собеседник агентства.

При этом Назаров уточнил, что все наработки и договоренности, достигнутые по итогам пяти прошедших форумов, включая завершившийся сегодня, будут сохранены и реализованы.

Пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходил в Уфе с 26 по 27 сентября. В его мероприятиях приняли участие около 2,8 тыс. человек из 52 регионов России и 31 страны мира. Деловая программа состояла из 30 мероприятий, на которых выступило 150 спикеров. Организатором форума выступило правительство Республики Башкортостан. ТАСС был генеральным информационным партнером мероприятия.