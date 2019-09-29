Швейная мануфактура Bosco стоимостью 2,5 млрд рублей открылась в Калуге

КАЛУГА, 29 сентября. /ТАСС/. Мануфактура по пошиву одежды Bosco стоимостью около 2,5 млрд рублей открылась в воскресенье в Калуге. На предприятии будут работать более 900 человек.

"Почти 2,5 млрд рублей [составил объем инвестиций]. 900 с лишним человек - это работа в две смены. Пока у нас чуть меньше половины проектной мощности работает, это два потока. А в дальнейшем будут работать в две смены", - сказал журналистам инвестор, председатель наблюдательного совета Группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

После выхода на полную мощность на фабрике будут шить 3,6 млн единиц трикотажных изделий и более 115 тыс. единиц верхней одежды в год. Предприятие уже получило первый заказ от итальянской компании Kappa на пошив 100 тыс. пуховиков. Куснирович не исключил, что в дальнейшем на мануфактуре будут изготавливаться и другие изделия люксовых брендов, однако "сначала надо заработать реноме среди них". Возможно, появится вторая очередь предприятия, однако сроки он не уточнил.

"Мне кажется, сегодня для страны нет ничего важнее, чем развитие и повышение доходов наших людей. И вот эта фабрика - убедительный пример того, как должна двигаться наша экономика. Прежде всего хочется отметить, что фабрика сделана по самому последнему слову техники, и представители легкой промышленности мира, которые здесь выступали, начали с того, что сегодня это лучшая фабрика в Европе", - сказала на церемонии открытия заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

На экскурсии гостям показали раскройный и пошивочный цеха, раздевалки с душевыми кабинами, цех готовой продукции. На входе в рабочие помещения стоят холодильники с мороженым, руководители предприятия заверили, что каждый рабочий может бесплатно съесть два пломбира в день. Перед церемонией открытия было высажено 500 черешневых деревьев. Куснирович отметил, что через год планируется посадить еще 1 тыс. деревьев.

Голодец отметила, что Калужская область - одна из самых привлекательных для инвесторов. Глава региона Анатолий Артамонов подчеркнул, что секрет прост. "Мы каждый раз ставим себя на место инвестора, которые готовы создать у нас производства, задаем себе вопрос: "В чем бы я сам нуждался, если бы решил создать такой проект?" И все то, что необходимо для этого, мы стараемся делать... мы предоставляем площадки с инженерной и транспортной инфраструктурами, мы предоставляем налоговые преференции, а также не стесняемся лоббировать интересы наших инвесторов и на федеральном уровне и у себя", - подчеркнул Артамонов.

О компании

Первый камень в основание будущего мануфактурного производственного комплекса заложили в сентябре 2018 года полномочный представитель президента в Центрально Федерального округа (ЦФО) Игорь Щеголев и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Bosco заключил контракт с Международным олимпийским комитетом (МОК) на пошив парадной формы для членов организации и сотрудников в 2016 году, до этого МОК сотрудничал с американской компанией Nike. Bosco был генеральным партнером олимпийской команды России и официальным поставщиком экипировки на восьми зимних и летних Олимпийских играх - в Солт-Лейк-Сити (2002 год), Афинах (2004), Турине (2006), Пекине (2008), Ванкувере (2010), Лондоне (2012), Сочи (2014) и Рио-де-Жанейро (2016).