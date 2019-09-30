В Якутии 39 начинающих фермеров получили гранты "Агростартапа" до 4 млн рублей

ТАСС, 30 сентября. Грантовые средства конкурса "Агростартап" получили 39 начинающих фермеров в Якутии. Об этом в понедельник сообщается на официальном информационном портале Республики Саха (Якутия).

"В этом году принято 67 заявок от фермеров. Первыми обладателями грантов по этому проекту стали 39 глав крестьянских и фермерских хозяйств, зарегистрированных в 2019 году, а также граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Между ними распределены средства грантового фонда, выделенные из республиканского и федерального бюджетов", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства республики Александра Атласова.

Победители конкурса получат на создание и развитие фермерского хозяйства гранты до 4 млн рублей. Первые сертификаты уже вручили в рамках ярмарки "Продовольствие - 2019". Большинство победителей планируют использовать полученные средства на развитие животноводства - приобрести скот, сельхозтехнику и перерабатывающее оборудование.

Конкурс "Агростартап" для начинающих фермеров появился в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В Якутии в этом году конкурс проводится впервые. Планируется, что за шесть лет благодаря нацпроекту в республике появится порядка 170 новых фермерских хозяйств, в которых будет создано более 340 рабочих мест. В рамках нацпроекта в республике был разработан региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", цель которого - увеличение числа предпринимателей в сельском хозяйстве. Всего на реализацию регионального проекта будет выделено более 590 млн рублей. В 2019 году на эти цели из областного и федерального бюджетов направят 108 млн рублей.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", "Популяризация предпринимательства".