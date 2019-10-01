МСП Банк снизил ставки по льготным кредитам для предпринимателей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. МСП Банк в рамках программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса "8,5" дополнительно снизил минимальную ставку по кредитам, выданным с 1 октября по 31 декабря 2019 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба банка.

Программа кредитования малого и среднего бизнеса по ставке не выше 8,5% годовых была запущена в феврале 2019 года. Она предусматривает возможность для предпринимателей получить в уполномоченных банках льготный заем на оборотные цели в размере от 500 тыс. до 500 млн рублей на срок до трех лет и на инвестиционные цели до 2 млрд рублей до 10 лет.

"Для всех предпринимателей, заключивших договор и получивших кредит с 1 октября по 31 декабря 2019 года, предоставляется сниженная ставка", - говорится в сообщении.

Ставка 7,75% годовых предусмотрена для предпринимателей, ведущих деятельность в приоритетных нишах банка, - это резиденты Дальнего Востока, Северного Кавказа и моногородов, высокотехнологичные стартапы, сельскохозяйственные кооперативы, спортивный и семейный бизнес, предприниматели старше 45 лет и женщины-предприниматели.

Для малого бизнеса ставка кредита на инвестиционные цели составит 8%, ставка займа на оборотные цели - 8,25%. Средний бизнес сможет получить заем, как на инвестиционные, так и на оборотные цели, под 8%. Заявку на кредит можно подать дистанционно.