Реестр производственных МСП увеличился до более чем 19 тыс. компаний

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Более 19 тыс. компаний включены в реестр производственных малых и средних предприятий (МСП), которые могут стать поставщиками крупнейших заказчиков, сообщила во вторник пресс-служба Корпорации МСП.

"С 1 июня 2019 года по 1 сентября 2019 года количество записей, включенных в реестр производственных субъектов малого и среднего предпринимательства - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, выросло с 16 тыс. 73 до 19 тыс. 124 единиц", - говорится в сообщении. К началу сентября поставщиками крупнейших заказчиков стали более 4,3 тыс. участников реестра.

Наибольшее число компаний из реестра расположено в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. В разрезе сфер деятельности первое место по числу предприятий занимают производители машин и оборудования.

Реестр производственных МСП был сформирован 1 марта 2019 года. В него включаются предприятия, которые могут участвовать в закупках крупнейших компаний. К 2024 году число участников реестра должно превысить 60 тыс.