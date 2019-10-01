Пензенский фонд "Поручитель" на 47,6% увеличил выдачу займов МСП за три квартала 2019 года

ПЕНЗА, 1 октября. /ТАСС/. Фонд "Поручитель" в Пензенской области, который занимается выдачей микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), по итогам трех кварталов 2019 года выдал 64 займа на сумму 162,4 млн рублей. Это почти на 48% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

Программа микрофинансирования фонда "Поручитель", учрежденного департаментом госимущества Пензенской области, проходит в рамках регионального проекта "Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию" нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"С начала года компанией выдано 64 займа на сумму 162,402 млн рублей - это на 47,6% больше, чем по результатам девяти месяцев 2018 года", - говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, в 2019 году максимальный размер займа был увеличен с 3 до 5 млн рублей, максимальная ставка составляет 7% годовых.

Кроме того, фонд заключил 41 договор поручительства почти на 450 млн рублей, что позволило пензенским компаниям привлечь 967 млн рублей на развитие бизнеса - по переработке молока, модернизации мебельного производства, пошиву спортивной одежды, проведению сезонных сельхозработ.

В 2019 году фонд был докапитализирован более чем на 232 млн рублей. "До конца года планируется дополнительно привлечь средства федерального бюджета в объеме 102 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.