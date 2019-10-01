Власти Ярославской области и Корпорация МСП будут вместе поддерживать малый бизнес

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Власти Ярославской области при поддержке Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) окажут содействие малому и среднему бизнесу в регионе, а также увеличат число занятых в МСП до 215 тыс. человек к 2024 году. Об этом сообщил журналистам во вторник губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

"В этой области (МСП) заняты практически 150 тыс. человек. Мы ставим перед собой определенную задачу, чтобы эта цифра выросла и составляла 215 тыс. человек. Будут развиваться рынки, создаваться новые рабочие места, будет осуществляться выпуск новой, конкурентоспособной, высокотехнологичной продукции. Мы находимся на правильном пути, и, я думаю, что мы эту задачу совместно к Корпорацией МСП выполним", - сказал Миронов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 215 тыс. человек планируется к 2024 году по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Объем экспорта продукции, которую производят предприятия малого и среднего бизнеса, по итогам прошлого года выросли на 46%, а это практически $1,2 млрд. Это говорит о том, что продукция, которая выпускается предприятиями малого и среднего бизнеса, является конкурентоспособной и востребованной на сегодняшний момент", - добавил Миронов.

Во вторник представителям Корпорации МСП в Ярославле были представлены региональные инвестиционные проекты. Пять из них смогут получить поддержку от Корпорации МСП - всего более 380 млн рублей, и создать более 70 рабочих мест.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", "Популяризация предпринимательства".