Фермеры Карелии получили 85 млн рублей на открытие агростартапов

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 октября. /ТАСС/. Финансовую поддержку в рамках конкурса "Агростартап" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" в Карелии получили 27 фермеров. За два отборочных тура республиканский Минсельхоз направил в качестве грантов 85 млн рублей, сообщил в четверг ТАСС министр сельского хозяйства региона Владимир Лабинов.

"Мы отобрали 27 грантополучателей из 81 заявки - это по программе "Агростартап". Желающих было еще больше, но не все дошли до заявки. Мы работаем в режиме консалтинга постоянно", - сказал он.

По условиям конкурса, участники могут представить проект в любой сфере сельскохозяйственной деятельности, кроме свиноводства. В числе победителей больше всего поступило заявок на выращивание клубники, отметил глава регионального ведомства. Максимальная сумма гранта составила 3 млн рублей для фермера и до 4 млн рублей, если заявка подавалась от претендента, состоящего в профильном кооперативе. В последнем случае до половины суммы гранта можно вложить в неделимый фонд кооператива.

"Что для меня было неожиданным, появились заявки по выращиванию в тепличных условиях зелени. Один грант был на закладку плантации смородины, есть претенденты по птицеводству. Например, был очень хороший проект, связанный с гусеводством. Было несколько заявок, связанных с пчеловодством", - отметил Лабинов.

На сегодня в республике завершился третий этап приема заявок на конкурс "Агростартап". По прогнозам Минсельхоза республики, гранты до конца года получат еще около 13 фермеров. На реализацию проекта, согласно его правилам, у них будет 18 месяцев. "У нас 124 млн рублей выделены на год, сейчас остается около 40 млн рублей. Мы намерены эти деньги использовать в этом году", - пояснил министр.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ на период до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов, в том числе создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.