Малый и средний бизнес перевыполнил план властей по выпуску облигаций в 2019 году

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российские малые и средние предприятия (МСП) с начала 2019 года разместили на Московской бирже облигации на 2,72 млрд рублей при годовом плане национального проекта по поддержке МСП в 1 млрд рублей. Такие данные содержатся в презентации Банка России, подготовленной к конференции и посвященной выпуску облигаций МСП Москвы.

"С начала 2019 года в Секторе роста (основная площадка для размещения МСП на Московской бирже - прим. ТАСС) состоялось 10 размещений облигаций субъектов МСП на общую сумму 2,72 млрд рублей", - говорится в презентации.

Эмитентами выступили 10 компаний из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ижевска, Пензы и Ростова-на-Дону из сфер обработки стали, производства автокомплектующих, производства упаковки, пищевой промышленности, девелопмента, фитнес-индустрии, инноваций и научных исследований, а также переработки твердых бытовых отходов.

Сроки размещения в среднем составляют три-пять лет, некоторые компании планируют дополнительные облигационные займы, отмечается в справке. Основными инвесторами в облигации МСП стали физические лица (порядка 50% при первичном размещении и еще 40% при вторичных торгах). По данным ЦБ, в ближайших планах размещение еще трех МСП на 400 млн рублей.

Согласно национальному проекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в 2019 году правительство поставило цель помочь МСП привлечь при помощи выпуска облигаций 1 млрд рублей, а на период до 2024 года - 47,6 млрд рублей в целом за шесть лет. По программе Минэкономразвития, малые и средние предприятия из приоритетных отраслей могут получить субсидию на листинг акций и облигаций до 2% от объема размещения, но не более 1,5 млн рублей, а также компенсацию до 70% по купонным выплатам держателям бумаг.