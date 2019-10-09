Зону коворкинга на льготных для бизнеса условиях создадут в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 октября. /ТАСС/. Зона коворкинга, предлагающая предпринимателям Северной Осетии услуги по льготной стоимости, в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" будет открыта в декабре в центре "Мой бизнес", сообщил ТАСС в среду начальник отдела поддержки предпринимательства Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания Отар Цаболов.

"Нас поддержали на создание зоны коворкинга на площадке центра "Мой бизнес" во Владикавказе, она заработает в рамках нацпроекта уже в декабре. Цены на услуги предпринимателям будут здесь ориентировочно в два раза ниже, чем в других структурах", - сказал он.

За счет федеральной субсидии на сумму свыше 2 млн рублей для оборудования зоны коворкинга приобретен ряд профильных программ, в частности, для подготовки презентаций, работы дизайнеров и архитекторов, подготовки презентационных материалов, составления финансовой модели бизнес-проектов, "1 С: Бухгалтерия", уточнил Отар Цаболов.

"Многие лицензионные программы достаточно дорогостоящие - до 200 тыс. рублей, и далеко не каждый предприниматель может себе позволить это приобрести. Услуги центра станут хорошим подспорьем для малого и среднего бизнеса", - добавил собеседник агентства.

Объемы государственной поддержки, оказываемой малому и среднему бизнесу, в Северной Осетии по итогам этого года увеличатся почти в шесть раз - до 200,6 млн рублей.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.