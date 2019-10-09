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Корпорация МСП предлагает использовать открытые проверочные листы при контроле бизнеса

По словам среду главы корпорации Александра Бравермана, это потребует изменений в действующее законодательство

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Корпорация МСП предложила использовать не применяющиеся сейчас открытые проверочные листы контрольно-надзорными органами для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил в среду глава корпорации Александр Браверман на совещании президента РФ с членами правительства.

"Внеплановые проверки (80% от общего числа проверок) проводятся без проверочных листов. Мы просим поддержать инициативу, чтобы внеплановые проверки проводить с использованием открытых проверочных листов. Сегодня инспектор, выйдя на внеплан по заявлению гражданина или юридического лица, может обнаружить нарушение и мимо него пройти не должен. Поэтому этот лист должен быть открытым", - сказал он.

Браверман добавил, что это потребует изменений в действующее законодательство. "Если мы запустим это в 2020 году, то это позволит избежать "вакуума" 2020 года перед с 1 января 2021 года, когда начнет работать [регуляторная] "гильотина", - пояснил он.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вносить в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет.

Для реализации реформы правительство РФ разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)". Также под "гильотину", согласно поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, попадут в том числе законы и постановления, принятые еще в самые первые годы советской власти и продолжавшие действовать до настоящего времени.По словам

Теги
РоссияМалый и средний бизнес
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