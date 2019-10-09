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Браверман: доля внеплановых проверок малого и среднего бизнеса сократилась с 96% до 80%

Глава Корпорации МСП отметил, что этот показатель снизился во многом благодаря действиям Генеральной прокуратуры

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Число внеплановых проверок малого и среднего бизнеса, доля которых в 2018 году составляла 96%, в настоящий момент сократилась до 80%. Об этом сообщил в среду глава Корпорации МСП Александр Браверман на совещании президента РФ с членами правительства.

"Первичный анализ показал, что в 2018 году внеплановые проверок составили 96%, только 4% были плановые. В этом году доля внеплана снизилась во многом благодаря действиям Генеральной прокуратуры - [до] 80%", - сказал он.

При этом Браверман отметил, что предпринимательское сообщество все равно оценивает процент внеплановых проверок как "весьма высокий".

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности является задачей нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который рассчитан на 2019-2024 годы. На реализацию нацпроекта власти направят 481,5 млрд рублей.

Теги
Россия
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