Браверман: доля внеплановых проверок малого и среднего бизнеса сократилась с 96% до 80%

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Число внеплановых проверок малого и среднего бизнеса, доля которых в 2018 году составляла 96%, в настоящий момент сократилась до 80%. Об этом сообщил в среду глава Корпорации МСП Александр Браверман на совещании президента РФ с членами правительства.

"Первичный анализ показал, что в 2018 году внеплановые проверок составили 96%, только 4% были плановые. В этом году доля внеплана снизилась во многом благодаря действиям Генеральной прокуратуры - [до] 80%", - сказал он.

При этом Браверман отметил, что предпринимательское сообщество все равно оценивает процент внеплановых проверок как "весьма высокий".

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности является задачей нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который рассчитан на 2019-2024 годы. На реализацию нацпроекта власти направят 481,5 млрд рублей.