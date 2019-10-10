"Опора России" хочет выделения предпринимателям по низкой ставке до 1 трлн рублей в месяц

ХАБАРОВСК, 10 октября. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства (МСП) "Опора России" поставила задачу добиться в рамках нацпроекта развития бизнеса предоставления предпринимателям страны до 1 трлн рублей по ставке меньше, чем в 8,5%. Об этом в четверг сообщил в Хабаровске президент организации Александр Калинин на IV Дальневосточном форуме предпринимателей.

"Я конкретно остановлюсь на национальном проекте о развитии малого бизнеса [нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"]. Вы знаете, что он состоит из пяти федеральных проектов. В первом - самом крупном - проекте более 200 с лишним млрд рублей выделено, это акселерация [субъектов МСП] <...> Второй проект - доступность финансирования, и мы поставили амбициозные задачи - хотим, чтобы предприниматели получали не менее 1 трлн рублей в месяц по ставке меньше, чем 8,5%", - сообщил Калинин.

Говоря о нацпроекте, Калинин отметил важность каждого из пяти входящих в него подпроектов. Особое внимание было уделено проекту "Популяризация предпринимательства". "Мы никогда не выделяли раньше из федерального и регионального бюджетов деньги на привлечение в малый бизнес новых людей, впервые это сделано. По стране идет информационная кампания в соцсетях, на центральном телевидении, и на нее выделяется порядка 1 млрд 100 млн ежегодно", - отметил Калинин.

В Хабаровске 10-12 октября проходит IV Дальневосточный форум предпринимателей. Участие в нем принимают более 1 тыс. человек. Участие в ключевых сессиях и дискуссиях принимают делегации из Забайкальского края, Якутии, Магадана, с Камчатки, Сахалина, из Приморья, Бурятии, Еврейской автономии, Амурской области.