Забайкалье в 2019 году получит на поддержку МСП в 10 раз больше средств, чем годом ранее

ЧИТА, 10 октября. /ТАСС/. Власти Забайкальского края в 2019 году направят на поддержку малого и среднего бизнеса 752 млн рублей - это почти в десять раз больше, чем годом ранее. Об этом в четверг сообщила пресс-служба губернатора.

"В 2019 году на поддержку малого и среднего бизнеса в Забайкальском крае направят 752 млн рублей - это совокупные средства федерального и регионального бюджетов. 30 сентября было подписано распоряжение правительства России о предоставлении краю дополнительных 500 млн рублей на поддержку предпринимательства. Для сравнения, в 2018 году на развитие бизнеса регион получил 82 млн рублей", - говорится в сообщении.

Полученные регионом средства позволят расширить доступ к льготному финансированию, поддержку дополнительно получат около 200-250 бизнес-проектов.

По словам и. о. вице-премьера края Андрея Кефера, в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" объем финансовых ресурсов для Забайкалья за шесть лет составит 1,7 млрд рублей. "При этом наша задача - эффективно использовать средства и создать около 24 тыс. новых рабочих мест на базе субъектов предпринимательства", - приводит пресс-служба его слова.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.