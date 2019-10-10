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Фабрика по производству яиц за 6,5 млрд рублей появится в Ульяновской области

На производство трудоустроят до 280 человек

УЛЬЯНОВСК, 10 октября. /ТАСС/. Компания ООО "Ульяновский ПлемПтицеРепродуктор" построит в Ульяновской области фабрику по производству яиц мощностью до 70 млн штук в год. Соответствующее соглашение подписано между компанией и правительством региона на агропромышленной выставке "Золотая осень - 2019" в Москве, говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой правительства региона.

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень - 2019" проходит на ВДНХ в Москве в 21-й раз, она продлится до 12 октября. В этом году главная тема выставки - устойчивое развитие сельских территорий.

"Это будет фабрика по производству инкубационного яйца до 70 млн штук в год. Объем инвестиций - 6,5 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова гендиректора ООО "Ульяновский ПлемПтицеРепродуктор" Владислава Дорофеева.

По словам Дорофеева, на производство будет трудоустроено до 280 человек. Ожидается, что поступления в бюджет области составят около 400 млн рублей в год.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отметил, что в целом регион уже подписал на выставке семь соглашений с общим объемом инвестиций около 8 млрд рублей. По его мнению, эти договоренности помогут достичь показателей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". "Президент в национальном проекте "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" ставит нам задачи по поддержке фермерских хозяйств. Считаю, что подписанные соглашения помогут нам решить как задачу нацпроекта, так и дать новый импульс для развития муниципалитетов Ульяновской области", - цитируют Морозова в пресс-службе правительства.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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