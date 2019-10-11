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Морские трепанги - в борьбе за идеальную кожу

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Описание
© Валентин Гуськов/ТАСС
© Валентин Гуськов/ТАСС
© Валентин Гуськов/ТАСС
© Валентин Гуськов/ТАСС
© Валентин Гуськов/ТАСС
© Валентин Гуськов/ТАСС
© Валентин Гуськов/ТАСС
© Валентин Гуськов/ТАСС
© Валентин Гуськов/ТАСС
© Валентин Гуськов/ТАСС
© Валентин Гуськов/ТАСС
© Валентин Гуськов/ТАСС

В 2016 году жительница Владивостока Ольга Трофимова запустила в продажу свою первую линейку крема "Пентакан", изготовленную на основе экстракта из морских беспозвоночных животных – трепангов. Идея для бизнеса пришла не сразу – все началось с поиска средства от кожной аллергии, которая мучала девушку во время беременности и после родов. Воспользоваться традиционным гормональным лечением она не могла, поэтому стала пробовать альтернативные средства. Так она узнала об экстракте трепангов – научной разработке Дальневосточного отделения Российской академии наук. В его составе - большое число аминокислот, витамина Е и каротиноидов, который активно борются с бактериями, грибком и другой патогенной микрофлорой, а также оказывают противовоспалительный и заживляющий эффект.  

Уникальный экстракт быстро избавил Ольгу от мучавшей ее аллергии. Именно тогда девушка решила сделать его доступным для потребительского рынка, создав на его основе косметический крем для борьбы с несовершенствами кожи.

Предпринимательница выкупила у разработчиков право на использование технологии получения экстракта, договорилась с местной морской фермой на Дальнем Востоке о поставке морских трепангов, наладила работу лаборатории, а также нашла партнеров, которые согласились изготовить косметическую основу для крема. Инвестиции в бизнес составили порядка 800 тыс. рублей. 

Первая выпущенная партия крема была успешно распродана в косметических магазинах и аптечных сетях Дальнего Востока. Спустя год с запуска линейки, Ольга стала задумываться об увеличении объемов производства и создании дополнительных уходовых серий. Так к крему добавились, бальзам, крем-гель и шампунь, которые вы можете увидеть в нашем фоторепортаже. Постепенно расширилась и география заказчиков – продукт стал популярен во многих российских регионах и СНГ.  

К 2019 году компания продала более 12 тыс. единиц продукции, ее оборот в прошлом году составил 2,5 млн рублей, из которых 30% - чистая прибыль.

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Морская "неотложка" для кожи. Как избавить людей от дерматологов
Основательница дальневосточного косметического бренда Ольга Трофимова рассказала ТАСС, как при помощи морских беспозвоночных животных избавиться от кожной аллергии и сделать из этого бизнес-фишку
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