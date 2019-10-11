Морская "неотложка" для кожи. Как избавить людей от дерматологов

Основательница дальневосточного косметического бренда с продукцией, сделанной на основе морского сырья Ольга Трофимова рассказала ТАСС, как при помощи трепангов избавиться от кожной аллергии и сделать из этого бизнес-фишку.
Лекарство из Японского моря
В 2016 году жительница Владивостока Ольга Трофимова запустила в продажу свою первую линейку крема на основе экстракта из морских беспозвоночных животных – трепангов, которые содержат в себе большое число аминокислот (строительный материал для всех белков в живом организме – прим.), витамина Е (способствует предотвращению старения кожи – прим.), каротиноидов (способствуют борьбе против бактерий и грибка, а также хорошему функционированию кожи – прим.) и многих других полезных веществ. Благодаря такому составу косметику можно применять при ожогах, кожных аллергических реакциях и заболеваниях, а также бороться с акне (угревая болезнь – прим.) и возрастными изменениями кожи. За два года продукт смог завоевать признание не только на Дальнем Востоке, но и по всей России, а также за рубежом.
Сама девушка признается, что никогда целенаправленно не стремилась к своему собственному косметическому бренду – все решил случай. В 2015 году она пыталась найти средство, которое спасло бы ее от серьезной аллергии, усилившейся после родов, кожа начала "воспаляться почти по любому поводу".
"Моя кожа всегда была склонна к быстро проявляющейся аллергии, а рождение малыша усугубило воспалительные процессы. Из-за грудного вскармливания мне было противопоказано традиционное гормональное лечение, поэтому пришлось искать альтернативные варианты, которые позволили бы хоть немного облегчить воспалительные реакции", – вспоминает предпринимательница.
Родители Ольги – сотрудники Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) – как-то рассказали ей о существующей научной разработке экстракта трепангов, который показал положительные результаты в борьбе с кожными заболеваниями при исследованиях и последующих тестах. За счет своих регенерирующих и антибактериальных свойств экстракт воздействовал на воспаления, подавлял рост и размножение патогенных микроорганизмов и грибков, эффективно справлялся с укусами насекомых, а также солнечными ожогами.
Ольге удалось получить небольшое количество препарата, и уже через пару дней его использования она заметила улучшения: пропал дискомфорт, уменьшилось воспаление, а затем и вовсе исчезла вся симптоматика.
"Экстракт стал моей "скорой помощью" для кожи, – делится девушка. – Через некоторое время я снова обратилась в лабораторию за ним, но, сославшись на его ограниченное количество для исследований, мне отказали. Я понимала, что это реально работающий препарат, который безопасен для здоровья как женщин, так и малышей, и может помочь людями, которые страдают не только аллергией, но и другими дерматологическими проблемами. Так, родилась идея сделать его доступным для потребительского рынка, создав на его основе косметический крем". На это у предпринимательницы ушло 1,5 года.
Путешествие из Владивостока в Москву
Сначала Ольга выкупила у разработчиков право на использование технологии получения экстракта, а затем договорилась с местной морской фермой на Дальнем Востоке о поставке морских трепангов. Родители, будучи научными сотрудниками, помогли девушке организовать и наладить работу лаборатории, где компания стала получать уникальный ингредиент.
"В этой лаборатории мы и по сей день получаем и проверяем препарат на все важные составляющие, стандартизируем его, непрерывно проводим исследования и клинические испытания. В разные сезоны года трепанги по-разному накапливают в себе полезные вещества, поэтому следим за концентрацией каротиноидов, если не хватает какого-то элемента, то дополняем состав", – объясняет Ольга.
Кроме того, предпринимательница столкнулась со сложностями по поиску поставщиков, которые бы изготовили соответствующую кремовую основу под такую необычную эссенцию.
"Я писала письма во все подходящие на первый взгляд компании. Кого-то сразу не привлекали нужные мне объемы, половина компаний отказались в силу того, что никогда не работали с морским сырьем животного происхождения, других поставщиков насторожили логистические сложности, ведь компании нужно было получать от нас экстракт, изготавливать крем и отправлять во Владивосток уже готовый продукт", – объясняет предпринимательница.
В итоге предпринимательница решилась на поездку в Москву и нашла партнеров, которые согласились изготовить косметическую основу и финансово предложили более выгодные условия.
"Вопрос цены для клиента играл для меня принципиальное значение. Мне хотелось сделать крем доступным ", – заявляет предпринимательница, отмечая, что сегодня компания производит такой крем в пределах 400 рублей.
Со второй попытки
На тесты предпринимательница потратила около года, наконец получив первую рабочую версию крема "Пентакан", сначала расстроилась.
"Помню, как наконец-то открыла баночку с кремом, и поняла, что все не так. Мне не понравилась его текстура, вид и отдушка. Пришлось на месте с технологом вносить корректировки. Доработанную версию я тестировала уже во Владивостоке. Мне доставили ее почтой, и она полностью меня устроила. Мы, наконец-то, смогли запустить производство, решили для начала выпустить 5 тыс. единиц – улыбается Ольга.
Находка для косметологов
Предпринимательница отмечает, что для полноценного запуска вложила порядка 800 тыс. рублей заемных и личных средств. Первыми покупателями стали дальневосточные аптечные сети, а затем бренд "распробовали" косметические магазины, а в дальнейшем и частные косметологические кабинеты. За полтора года компания смогла выйти в ноль.
"Дальше для пополнения оборотных средств мы взяли в банке кредит еще на 1 млн рублей. Увеличили объём выпуска крема, и в 2017 году расширили ассортимент питательным бальзамом. Крем подходил для ежедневного ухода, а бальзам, за счет плотной текстуры, можно было использовать как маску на ночь, а также воздействовать локально на проблемные очаги. Благодаря маслянистой основе мы добились эффекта наиболее долгого сохранения лечебного экстракта на коже, что увеличивало часы его воздействия на проблемные зоны", – объясняет Ольга.
Такой формат получил большое количество положительных отзывов, особенно от дальневосточных косметологов, которые стали активно рекомендовать своим клиентам местный продукт. Вместе с тем, к Ольге стали обращаться обладатели жирного типа кожи с просьбой дополнить линейку препаратом более легким по текстуре. Так в 2018 появился крем-гель, а в 2019 году предпринимательница запустила в продажу лечебный шампунь.
"Кожу головы сложно намазать маслом или кремом, поэтому мы решили попробовать производить шампунь. Он не сделает ваши волосы шелковистыми, не увеличит их густоту или объем. Его задача иная. Зато он активно воздействует на любые пораженные участки, борется с перхотью и устраняет другие дерматологические проблемы", – отмечает девушка.
Для каждой семьи
К 2019 году компания продала более 12 тыс. единиц продукции, ее оборот в прошлом году составил 2,5 млн рублей, из которых 30% – чистая прибыль. Как отмечает предпринимательница, в этом году удалось увеличить число покупателей за счет открытия интернет-магазина.
"Так, у нас появились заказчики из Москвы, Краснодара, Норильска, Магадана и других регионов России. Кроме того, стали поступать заказы из Казахстана, Беларуси, Украины и даже Вьетнама. Но в большей степени косметика популярна, конечно, в Приморском крае, где известен трепанг. В остальных случаях приходится чуть больше объяснять, чем уникален экстракт," – подчеркивает Ольга.
Как признается предпринимательница, перед собой она ставит задачу – развивать производство и увеличивать выпуск продукции, но для этого ей не всегда хватает оборотных средств.
"Недавно я узнала о Бизнес-навигаторе МСП (онлайн-ресурс, разработанный Корпорацией МСП для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело – прим. ТАСС), где нашла полезную информацию о различных программах поддержки предпринимателей, начиная от лизинга и закупок, и заканчивая льготными кредитами. В моем случае мне интересен льготный кредит по сниженной ставке в рамках национальной гарантийной системы”, - отмечает Ольга.
Сегодня дальневосточный бренд становится все более узнаваем в сообществе косметологов и дерматологов, но предпринимательница планирует и дальше популяризировать лечебный экстракт среди российских женщин. Так, она мечтает, чтобы о свойствах ее продукции знала каждая девушка, которая хочет быть красивой, здоровой и решить те проблемы, с которым столкнулась сама предпринимательница еще несколько лет назад.
Беседовала Мария Савельева