Морская "неотложка" для кожи. Как избавить людей от дерматологов

Основательница дальневосточного косметического бренда с продукцией, сделанной на основе морского сырья Ольга Трофимова рассказала ТАСС, как при помощи трепангов избавиться от кожной аллергии и сделать из этого бизнес-фишку.

Лекарство из Японского моря

В 2016 году жительница Владивостока Ольга Трофимова запустила в продажу свою первую линейку крема на основе экстракта из морских беспозвоночных животных – трепангов, которые содержат в себе большое число аминокислот (строительный материал для всех белков в живом организме – прим.), витамина Е (способствует предотвращению старения кожи – прим.), каротиноидов (способствуют борьбе против бактерий и грибка, а также хорошему функционированию кожи – прим.) и многих других полезных веществ. Благодаря такому составу косметику можно применять при ожогах, кожных аллергических реакциях и заболеваниях, а также бороться с акне (угревая болезнь – прим.) и возрастными изменениями кожи. За два года продукт смог завоевать признание не только на Дальнем Востоке, но и по всей России, а также за рубежом.

Сама девушка признается, что никогда целенаправленно не стремилась к своему собственному косметическому бренду – все решил случай. В 2015 году она пыталась найти средство, которое спасло бы ее от серьезной аллергии, усилившейся после родов, кожа начала "воспаляться почти по любому поводу".

"Моя кожа всегда была склонна к быстро проявляющейся аллергии, а рождение малыша усугубило воспалительные процессы. Из-за грудного вскармливания мне было противопоказано традиционное гормональное лечение, поэтому пришлось искать альтернативные варианты, которые позволили бы хоть немного облегчить воспалительные реакции", – вспоминает предпринимательница.

Родители Ольги – сотрудники Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) – как-то рассказали ей о существующей научной разработке экстракта трепангов, который показал положительные результаты в борьбе с кожными заболеваниями при исследованиях и последующих тестах. За счет своих регенерирующих и антибактериальных свойств экстракт воздействовал на воспаления, подавлял рост и размножение патогенных микроорганизмов и грибков, эффективно справлялся с укусами насекомых, а также солнечными ожогами.

Ольге удалось получить небольшое количество препарата, и уже через пару дней его использования она заметила улучшения: пропал дискомфорт, уменьшилось воспаление, а затем и вовсе исчезла вся симптоматика.

"Экстракт стал моей "скорой помощью" для кожи, – делится девушка. – Через некоторое время я снова обратилась в лабораторию за ним, но, сославшись на его ограниченное количество для исследований, мне отказали. Я понимала, что это реально работающий препарат, который безопасен для здоровья как женщин, так и малышей, и может помочь людями, которые страдают не только аллергией, но и другими дерматологическими проблемами. Так, родилась идея сделать его доступным для потребительского рынка, создав на его основе косметический крем". На это у предпринимательницы ушло 1,5 года.

Путешествие из Владивостока в Москву

Сначала Ольга выкупила у разработчиков право на использование технологии получения экстракта, а затем договорилась с местной морской фермой на Дальнем Востоке о поставке морских трепангов. Родители, будучи научными сотрудниками, помогли девушке организовать и наладить работу лаборатории, где компания стала получать уникальный ингредиент.

"В этой лаборатории мы и по сей день получаем и проверяем препарат на все важные составляющие, стандартизируем его, непрерывно проводим исследования и клинические испытания. В разные сезоны года трепанги по-разному накапливают в себе полезные вещества, поэтому следим за концентрацией каротиноидов, если не хватает какого-то элемента, то дополняем состав", – объясняет Ольга.

Кроме того, предпринимательница столкнулась со сложностями по поиску поставщиков, которые бы изготовили соответствующую кремовую основу под такую необычную эссенцию.