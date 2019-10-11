Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Муниципалитеты Приморья получат 50 млн рублей на развитие малого и среднего бизнеса

Первое место в проведенном конкурсе занял Дальнегорский городской округ

ВЛАДИВОСТОК, 11 октября. /ТАСС/. Субсидии в размере 10 млн рублей на развитие малого и среднего бизнеса согласно нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" получат пять муниципалитетов Приморья, сообщила в пятницу пресс-служба краевой администрации. Первое место занял Дальнегорский городской округ с проектами предприятия по утилизации покрышек и экскурсии к сопке, где по мнению уфологов разбилось НЛО.

Проекты, которые должны привести к выполнению задач нацпроекта, четыре месяца разрабатывали команды представителей местных администраций и бизнеса. Результаты работы экспертам представили 25 команд муниципалитетов, проекты оценивали представители деловых объединений руководство центра "Мой бизнес", представители департамента экономики и развития предпринимательства и врио вице-губернатора края Константин Шестаков.

"Пять муниципалитетов - победителей конкурса получат субсидию из краевого бюджета по 10 млн рублей. Эти деньги они смогут направить на свои проекты и реализовать их уже в следующем году. На мой взгляд, это существенная поддержка для тех муниципальных образований и районов, которые действительно качественно проработали свои предложения, выстроили диалог с местным бизнес-сообществом и готовы дальше работать на результат", - процитировала пресс-служба администрации слова Шестакова.

Пятое место занял проект команды Лазовского района, который включает создание сельскохозяйственного производственного потребительского кооператива и обустройство эко-фермы по разведению маралов. Третье и четвертое место разделили с одинаковым количеством баллов Арсеньевский городской округ и Дальнереченский муниципальный район. Команда из Арсеньева предложила усилить и разнообразить меры поддержки бизнеса в своем городе и представила проект развития базы отдыха "Бодрость" на территории горнолыжного комплекса. В Дальнереченском районе планируют построить мини-ферму на 100 дойных коров и изготавливать молочные продукты из местного сырья.

Команда из Находки заняла второе место в конкурсе, представив проект по разработке новых туристических продуктов, в том числе морских экскурсий. Кроме того, в городе планируют развивать туристическую инфраструктуру: обустраивать тематические зоны, видовые площадки, места для продажи сувениров и продукции местного производства.

Первое место занял Дальнегорский городской округ. Здесь одновременно планируют поддержать малые производственные компании, запустить предприятия по утилизации автомобильных покрышек и других отходов и развивать событийный туризм. Главным тематическим мероприятием станет праздник "611 шагов к звездам", на котором гостям предложат кроме прочего экскурсии на одну из близлежащих сопок, известную как "Высота 611". В этой местности, по мнению уфологов, в 1986 году разбился неопознанный летающий объект.

О нацпроекте

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ на период до 2024 года. Его структура включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияПриморский край
Реклама на ТАСС
Фабрика по производству яиц за 6,5 млрд рублей появится в Ульяновской области
На производство трудоустроят до 280 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС