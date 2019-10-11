Муниципалитеты Приморья получат 50 млн рублей на развитие малого и среднего бизнеса

ВЛАДИВОСТОК, 11 октября. /ТАСС/. Субсидии в размере 10 млн рублей на развитие малого и среднего бизнеса согласно нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" получат пять муниципалитетов Приморья, сообщила в пятницу пресс-служба краевой администрации. Первое место занял Дальнегорский городской округ с проектами предприятия по утилизации покрышек и экскурсии к сопке, где по мнению уфологов разбилось НЛО.

Проекты, которые должны привести к выполнению задач нацпроекта, четыре месяца разрабатывали команды представителей местных администраций и бизнеса. Результаты работы экспертам представили 25 команд муниципалитетов, проекты оценивали представители деловых объединений руководство центра "Мой бизнес", представители департамента экономики и развития предпринимательства и врио вице-губернатора края Константин Шестаков.

"Пять муниципалитетов - победителей конкурса получат субсидию из краевого бюджета по 10 млн рублей. Эти деньги они смогут направить на свои проекты и реализовать их уже в следующем году. На мой взгляд, это существенная поддержка для тех муниципальных образований и районов, которые действительно качественно проработали свои предложения, выстроили диалог с местным бизнес-сообществом и готовы дальше работать на результат", - процитировала пресс-служба администрации слова Шестакова.

Пятое место занял проект команды Лазовского района, который включает создание сельскохозяйственного производственного потребительского кооператива и обустройство эко-фермы по разведению маралов. Третье и четвертое место разделили с одинаковым количеством баллов Арсеньевский городской округ и Дальнереченский муниципальный район. Команда из Арсеньева предложила усилить и разнообразить меры поддержки бизнеса в своем городе и представила проект развития базы отдыха "Бодрость" на территории горнолыжного комплекса. В Дальнереченском районе планируют построить мини-ферму на 100 дойных коров и изготавливать молочные продукты из местного сырья.

Команда из Находки заняла второе место в конкурсе, представив проект по разработке новых туристических продуктов, в том числе морских экскурсий. Кроме того, в городе планируют развивать туристическую инфраструктуру: обустраивать тематические зоны, видовые площадки, места для продажи сувениров и продукции местного производства.

Первое место занял Дальнегорский городской округ. Здесь одновременно планируют поддержать малые производственные компании, запустить предприятия по утилизации автомобильных покрышек и других отходов и развивать событийный туризм. Главным тематическим мероприятием станет праздник "611 шагов к звездам", на котором гостям предложат кроме прочего экскурсии на одну из близлежащих сопок, известную как "Высота 611". В этой местности, по мнению уфологов, в 1986 году разбился неопознанный летающий объект.

О нацпроекте

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ на период до 2024 года. Его структура включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.