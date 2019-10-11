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Опрос: каждый третий предприниматель расстается с партнером по бизнесу

Чаще всего предприниматели не сходятся во взглядах на бизнес или замечают халатное отношение коллеги к обязанностям

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Каждый третий предприниматель расстается с партнером по бизнесу, ссылаясь на расхождение во взглядах, халатное отношение или некомпетентность коллеги, а также несоблюдение договоренностей. Об этом свидетельствуют данные исследования платформы "ВКонтакте для бизнеса" и компании ResearсhMe, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие 746 респондентов, у которых есть партнеры по бизнесу.

"Каждый третий предприниматель рассказал, что ему приходилось расставаться с партнерами. Чаще всего они не сходились во взглядах на бизнес или замечали халатное отношение коллеги к своим обязанностям - по 34%. Для части предпринимателей (28%) причиной послужило несоблюдение договоренностей. Каждый четвертый признался, что поймал партнера на обмане. Еще 19% заставила разойтись некомпетентность коллеги, а 11% - негативная обратная связь от сотрудников", - отмечается в исследовании.

При этом женщины расставались со своими партнерами по бизнесу в полтора раза реже мужчин. Они также чаще мужчин считают, что доли между партнерами в бизнесе должны распределяться в зависимости от уровня ответственности. Мужчины же чаще уверены, что их нужно делить поровну. В остальном отношение к партнерам в бизнесе у мужчин и женщин практически не отличается.

"Исследование показало, что зачастую предприниматели разрывают взаимоотношения со своими бизнес-партнерами: они слишком по-разному видят распределение долей и доходов, не всегда готовы идти на компромиссы. Умение строить эффективные бизнес-коммуникации сейчас выходит на первый план. От этого напрямую зависит эффективность и прибыль любого дела", - пояснила ТАСС директор по продвижению продуктов "ВКонтакте для бизнеса" Наталия Якунина, комментируя исследование.

По ее словам, договариваться "на берегу" - принцип, который важно взять на вооружение всем предпринимателям, начинающим совместный бизнес. Не менее важно, на ее взгляд, фиксировать все договоренности, например, сделать совместный чат для стратегических и оперативных вопросов.

Как ищут компаньонов

Как показало исследование, 78% предпринимателей, привлекающих партнеров в свой бизнес, делают это на этапе его запуска. Остальные ищут компаньонов уже в работающую компанию. Более половины опрошенных отметили, что целенаправленно искали компаньонов, остальные - встретили их случайно.

"Главной причиной поиска партнеров 42% опрошенных называют желание увеличить свою продуктивность. Почти столько же (41%) отмечают сложность начать бизнес в одиночку. Треть предпринимателей хотят разделить ответственность, а 27% нужен "свежий взгляд", - отмечается в исследовании.

Почти каждый второй находит партнеров среди близких друзей и родственников, а каждый третий - среди знакомых. Кроме того, россиянам помогают искать бизнес-партнеров знакомства на работе, бизнес-мероприятия и рекомендации, а также социальные сети и интернет. Интересно, что половина респондентов считают, что ведение бизнеса с друзьями и родственниками положительно сказывается на его развитии.

"Самым распространенным оказалось ведение бизнеса втроем - 38% опрошенных заявили, что у них два бизнес-партнера. Чуть меньше предпринимателей ведут бизнес вдвоем (35%). У оставшихся - три и более компаньонов", - следует из данных исследования.

"ВКонтакте для бизнеса" - платформа для создания, развития и продвижения бизнеса в социальной сети "ВКонтакте", которой пользуются более 400 тыс. предпринимателей.

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