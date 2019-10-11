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В МЭР призвали вдвое увеличить количество МСП-экспортеров к 2024 году

В свою очередь, Фонд развития промышленности предложит бизнесу девять программ поддержки
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© Александр Архипов/ТАСС

КАЛИНИНГРАД 11 октября. /ТАСС/. Поставленная в нацпроекте по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) задача увеличения его доли в российском несырьевом экспорте до 10% в 2024 году потребует удвоить количество таких предприятий-экспортеров, заявила директор департамента инвестиционной политики Минэкономразвития РФ Милена Арсланова на Международном Балтийском бизнес-форуме в Светлогорске под Калининградом в пятницу.

"Если в прошлом году доля [МСП в несырьевом экспорте] составляла порядка 9%, перед нами ставят цель - 10% [до 2024 года]", - сказала Арсланова. При этом, с учетом задачи многократного увеличения объемов экспорта, определенной национальным проектом "Международная кооперация и экспорт", по ее словам, необходимо нарастить участие в нем малого и среднего бизнеса. "Для того, чтобы достичь этих показателей, нам надо удвоить количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые выходят на внешние рынки", - сказала она.

Решая эту задачу, Минэкономразвития создало порядка 65 центров поддержки экспорта в регионах страны и планирует открыть еще 12 таких центров. Эти структуры, во взаимодействии с Российским экспортным центром (РЭЦ) и торговыми представительствами РФ за рубежом, оказывают помощь бизнесу в выходе на зарубежные рынки, организуя консультации, встречи с зарубежными партнерами, участие в выставках. Кроме того, по ее словам, реализуется концепция "одного окна" для оказания помощи бизнесу - от финансовой поддержки до образования и экспорта.

Такой подход уже дает результаты. Если в 2018 году услугами центров поддержки экспорта воспользовалось порядка 14 тыс. субъектов бизнеса и удалось заключить порядка 2 тыс. экспортных контрактов на $335,8 млн, то в первом полугодии этого года контракты заключены уже на $1 млрд, заметила Арсланова, выразив уверенность, что эта сумма будет расти.

Поддержка бизнеса

Первый заместитель гендиректора Фонда развития промышленности Андрей Манойло, в свою очередь, сообщил на форуме, что фонд предлагает бизнесу девять программ поддержки. "В портфеле фонда более 107 млрд рублей профинансированных проектов - это 470 проектов, и каждый четвертый из них экспортноориентированный", - сказал он журналистам.

Фонд предлагает экспортерам возможность финансирования программ на пять лет под 1% годовых на условиях софинансирования, отметил он, подчеркнув, что возможностями, которые предлагает ФРП, пользуется бизнес в 61 регионе страны и это число постоянно растет.

Каждый рубль, который фонд вкладывает в проекты, дает около 6 рублей экспортной выручки, заметил заместитель гендиректора ФРП. Примерно половина клиентов фонда - это малый и средний бизнес, а каждый пятый - микропредприятие с объемом годовой выручки менее 120 млн рублей, уточнил Манойло.

О форуме

Международный Балтийский бизнес-форум собрал более 2,3 тыс. представителей бизнеса и экспертов из 10 стран и России. На нем обсуждаются проблемы экспорта и налаживания международных связей.

В форуме принимают участие представители бизнеса из России, Литвы, Норвегии, Кореи, Польши, Эстонии, Казахстана, Белоруссии, Германии, Латвии и других стран. На выставке, развернутой в рамках встречи, свою продукцию представили порядка 50 калининградских компаний.

О национальных проектах

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост товаров несырьевого экспорта к 2024 году до $250 млрд.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ на период до 2024 года. Его структура включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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