Москва превысила прошлогодний объем закупок у малого бизнеса за девять месяцев 2019 года

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Закупки Москвы у малого и среднего бизнеса за девять месяцев 2019 года превысили весь городской госзаказ прошлого года. Об этом сообщил замруководителя департамента Москвы по конкурентной политике Александр Зинин на панельной дискуссии "Новые факторы развития малого и среднего бизнеса".

"Мы видим, что по этому году за девять месяцев объем государственных закупок по 44-му закону (Федеральный закон №44 о контрактной системе в сфере закупок - ТАСС) сравнялся с объемом госзаказа по прошлому году [и составил около 320 млрд рублей]. За девять месяцев 2019 года размещено столько же извещений, на ту же сумму, что и за весь предыдущий год", - сказал Зинин.

Департамент прогнозирует, что по итогам 2019 года московские закупки у малого и среднего бизнеса составят около 350 млрд рублей.

По федеральному законодательству, госструктуры обязаны отводить малому и среднему бизнесу не менее 15% своего заказа, а компании с госучастием - не менее 18%. В Москве по итогам первого полугодия 2019 года доля госзакупок у малого и среднего бизнеса превысила 50%.

Московские власти стремятся дополнительно упрощать для малого бизнеса участие в госзакупках, отметил Зинин. В частности, город устанавливает минимальные ставки обеспечения по контрактам, проводит все закупки до 3 млн рублей исключительно среди малых предприятий. Кроме того, все закупки от 3 млн рублей выносятся на публичное обсуждение бизнеса и заказчиков.