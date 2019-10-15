Эксперты ждут укрепления дисциплины ревизоров после запуска "зеркального реестра"

Реестр запущен на базе разработанного Корпорацией МСП информационного портала для малых и средних предприятий (МСП) "Бизнес-навигатор МСП" по поручению президента РФ Владимира Путина. Предприниматель через портал сможет сообщить в Генпрокуратуру и центральные аппараты контрольно-надзорных органов о нарушениях, которые, с его точки зрения, были допущены ревизорами при проведении проверки. Одно из ключевых новшеств сервиса заключается в том, что жалоба не будет переадресовываться непосредственно органу, который проводил проверку на месте.

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. "Зеркальный реестр", позволяющий предпринимателям заявить о проверках и нарушениях со стороны контрольно-надзорных органов, заработал на портале "Бизнес-навигатор МСП" во вторник. Опрошенные ТАСС эксперты и предприниматели ожидают, что новый ресурс позволит снизить административное давление на бизнес, дополнительно повысит ответственность контролеров и дисциплинирует их, а также сделает систему проверок более прозрачной.

Сведения от предпринимателей будут сопоставляться с данными из единого реестра проверок Генпрокуратуры, куда вносится информация от контролеров. Таким образом, теперь информация о проверках будет двусторонней. В результате реестр позволит пресечь нарушения в отношении конкретного бизнеса, а также использовать сводную информацию при подготовке предложений по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности.

Глава Корпорации МСП Александр Браверман обратил внимание, что реестр решает три основные задачи. "Первая: предприниматели могут дать обратную связь в Генеральную прокуратуру и параллельно в контрольно-надзорный орган о расхождении между тем, как проводилась проверка, и проверочным листом. Вторая: будет собрана аналитика по основным нарушениям, которые имеют место у предпринимателей, и контрольно-надзорные органы на основе этой аналитики смогут издать пошаговые инструкции - как избежать и не допускать этих нарушений в дальнейшем", - сказал он. В-третьих, по словам Бравермана, контрольно-надзорные органы на основании реестра смогут принимать кадровые решения.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ранее отмечал, что с запуском "зеркального реестра" и сами представители контрольно-надзорных органов должны более внимательно относиться к своей работе.

"Теперь у нас каждый инспектор должен знать, что, если он идет на нарушение, например, не вносит необходимую информацию о проверке в реестр, то его с высокой вероятностью постигнет кара через этот механизм. Органы прокуратуры получат дополнительные источники информации и инструмент обеспечения законности", - отмечал Орешкин на прошедшем на прошлой неделе совещании президента РФ Владимира Путина с правительством РФ.

Снижение нагрузки

Бизнес-объединения считают, что запуск реестра позволит предпринимателям более эффективно защищаться от неправомерных действий со стороны проверяющих органов, тем самым существенно повысив прозрачность проверок и снизив нагрузку на бизнес.

Так, первый вице-президент бизнес-объединения "Опора России" Владислав Корочкин считает, что новый механизм позволит усовершенствовать систему проверок. "Если туда [в реестр] будут включаться все виды контрольных мероприятий - плановые и внеплановые проверки, то, конечно, это снизит давление со стороны контролеров. По крайней мере, они будут понимать, что каждый контролируемый субъект тут же сам вносит информацию в реестр, соответственно, появляется статистика с двух сторон - со стороны контрольно-надзорных органов и контролируемых субъектов. Думаю, что это в какой-то мере упорядочит систему [проверок]", - отметил он.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова соглашается с Корочкиным, но не исключает, что бизнес в небольших городах и поселениях, "где все друг друга знают", все-таки будет осторожен в вопросе жалоб на контролеров, в крупных же городах реестр будет максимально эффективен. "Они [предприниматели больших городов] более активны и не боятся высказываться. Думаю, что для них этот реестр будет действительно подспорьем и позволит вопиющие факты давления выводить на свет, защищаться и добиваться правосудных решений", - пояснила Дыбова.

Руководитель Центра правовой поддержки бизнеса делового объединения "Деловая Россия" Алексей Мишин считает запуск реестра важным и действенным шагом "в помощи предпринимателям для их защиты от незаконных действий проверяющих и надзорных органов". "Особенно важна моментальная обратная связь, которая позволит прокуратуре и органам контрольно-надзорной деятельности получать информацию напрямую от предпринимателей и на этом основании не только принимать кадровые решения, но и готовить системные предложения в рамках работы над "регуляторной гильотиной" (реформой, предполагающей отмену всех устаревших актов, которую готовит правительство - прим. ТАСС)", - сказал Мишин.

Проверка проверяющих

Предприниматели солидарны, что реестр повысит прозрачность контрольно-надзорной деятельности и поможет в защите бизнеса от необоснованных претензий ревизоров. "Он [реестр] делает систему прозрачной, а значит [контролерам] нарушать что-либо будет не совсем удобно", - уверена основательница петербургского бренда одежды "Ведунья" Виктория Тишина, протестировавшая еще пилотную версию реестра. Она полагает, что обратная связь позволит не допускать нарушений со стороны ревизоров. "Было бы неплохо распространить этот механизм не только на надзорные, но и вообще на все государственные органы. Если будет обратная связь, и чиновник будет знать, что его контролируют, то он будет действовать совершенно по-другому", - подчеркнула Тишина.

С ней согласен и владелец сети "Домашняя пекарня" в Кировской области Семен Кытманов, также протестировавший зеркальный реестр. Он указал, что новый сервис позволяет в том числе изучить информацию о проверках в отношении контрагентов. "Можно зарегистрироваться на портале, ввести свои реквизиты и посмотреть список прошедших и предстоящих проверок, ознакомиться с протоколами. На нем собрана вся информация по проверкам, в том числе можно изучить информацию по другим компаниям, по контрагентам. Можно посмотреть, какие проверки проводятся в отношении аналогичных компаний, и знать, к чему готовиться", - сказал Кытманов.

PR-директор московской кондитерской "Ямунакейк" Валерия Федоркова рассчитывает, что реестр дисциплинирует контрольно-надзорные органы и предостережет от неправомерных действий. "Если сами контролеры будут знать, что заявка не будет спускаться на их уровень и будет рассматриваться вышестоящими органами, я думаю, что из-за этого у них будет больше осознанности [при проверках бизнеса] и страх, как бы к ним самим вопросов не было". При этом Федоркова добавила, что для выявления неправомерных действий ревизоров сам предприниматель должен хорошо знать законы, ключевые нормы, а также свои права.

Владелец лаборатории виртуальной реальности Boxglass из Ижевска Игорь Мельников считает, что механизм будет эффективен, поскольку обращения от бизнеса будет поступать в Генпрокуратуру, минуя региональные инстанции. "В теории реестр поможет решить проблему необоснованного административного давления на бизнес, коррупции и бюрократии, учитывая, что жалоба будет поступать в федеральный орган", - заключил он.