Первый на Сахалине центр "Мой бизнес" открылся в Южно-Сахалинске в рамках нацпроекта

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 октября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия первого в Сахалинской области мультипрофильного центра бесплатного обслуживания предпринимателей "Мой бизнес" в среду утром состоялась в Южно-Сахалинске. Об этом ТАСС сообщил представитель островного правительства.

"Центр открыт. С сегодняшнего дня он начинает работу", - сообщил собеседник агентства. Уточняется, что учреждение создано в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В центре "Мой бизнес" предприниматели могут получить услуги МФЦ, проконсультироваться со специалистами институтов развития бизнеса, провести встречу с деловыми партнерами и представителями органов власти.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы, он включает пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", "Популяризация предпринимательства".