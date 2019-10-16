Илон Маск по видеосвязи примет участие в бизнес-форуме на Кубани

КРАСНОДАР, 16 октября. /ТАСС/. Глава компании SpaceX, миллиардер Илон Маск примет участие в форуме малого и среднего бизнеса "Дело за малым", который открывается в пятницу в Краснодаре, по видеоконференцсвязи. Об этом журналистам в среду сообщил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов.

Кубанские бизнесмены разместили несколько недель назад возле офиса Илона Маска в Калифорнии рекламный баннер с надписью "Kak tebe takoe, Elon Musk?". На баннере были указаны адрес сайта форума "Дело за малым", а также QR-код, ведущий на страницу сайта мероприятия. Маск, отвечая на комментарий одного из пользователей социальной сети Twitter, подтвердил, что обратил внимание на рекламный щит.

"История рождена предпринимателями, запрос от них поступил. Могу сообщить, что на данный момент времени занимаемся организацией прямого телемоста Илона Маска, который состоится 18 октября вечером на площадке форума "Дело за малым", - сказал Воронов.

Оргкомитет форума ранее сообщал, что Маску предложили поучаствовать в пленарном заседании, которое проведут министр экономического развития РФ Максим Орешкин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Кроме того, миллиардера попросили выступить на персональной сессии на тему урбанистки и развития городов, где он мог бы рассказать о технологиях строительства подземных тоннелей для передвижения людей, которые применяет еще одна принадлежащая Маску компания - Boring Company. По мнению организаторов, Маск мог бы рассказать и о технологиях будущего, таких как энергогенерация, о проектном управлении, которое применяется в его компании, нетворкинге и его значении для бизнеса.

Форум "Дело за малым" состоится 18-19 октября в Краснодаре. Предварительно свое участие в мероприятии подтвердил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Ожидается не менее 20 тыс. участников, форум станет одним из крупнейших бизнес-мероприятием в России. В 2018 году темой форума была цифровая трансформация бизнеса, среди известных гостей, принявших участие в мероприятии, был американский актер Стивен Сигал. Темой этого года станет человеческий капитал.