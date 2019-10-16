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Центр поддержки предпринимателей "Мой бизнес" откроют на Ставрополье в 2019 году

На начало 2019 года в регионе зарегистрировано 114 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства

СТАВРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Первый в Ставропольском крае центр поддержки предпринимателей "Мой бизнес" откроется в конце 2019 года, сообщила в среду пресс-служба краевого управления по информационной политике.

"В декабре планируется открытие первого в регионе центра "Мой бизнес". <…> Центр начнет функционировать в Ставрополе на базе Фонда поддержки предпринимательства и обеспечит организацию оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении.

По данным правительства края, на начало 2019 года в регионе зарегистрировано 114 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Поддержку бизнесу в крае оказывают региональные фонды микрофинансирования, поддержки инновационной деятельности, поддержки предпринимательства, гарантийный фонд. Все структуры с 2017 года работают на базе единого Центра поддержки предпринимательства. Господдержку с начала 2019 года получили более 3 тыс. представителей бизнеса.

Поддержка развития предпринимательства в РФ осуществляется в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Он рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", "Популяризация предпринимательства".

Теги
РоссияМалый и средний бизнесСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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