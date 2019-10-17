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Исследование: малый бизнес слабо осведомлен о преимуществах цифровизации

Согласно данным опроса, основными препятствиями на пути к цифровизации бизнеса являются незаинтересованность глав компаний в переходе на цифровой формат

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российские малые и средние предприятия (МСП) по-прежнему недостаточно осведомлены о преимуществах внедрения цифровых технологий, хотя по сравнению с прошлым годом ситуация в этом плане улучшается. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса (BDI)", которое есть в распоряжении ТАСС и было проведено банком "Открытие" совместно с аналитическим центром НАФИ, Google, Mail.ru, московской школой управления "Сколково" и Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК).

В опросе приняли участие 580 руководителей или собственников МСП. BDI включает в себя пять измеряемых компонентов: использование цифровых технологий для ведения бизнеса, пользование интернетом, использование онлайн-документов для совместной работы, интеграция цифровых технологий в документообороте и готовность заменить личное общение на общение онлайн.

"По данным на второй квартал 2019 года, индекс цифровизации российского бизнеса (BDI) в среднем по стране составляет 45% пунктов из 100 возможных (по итогам 2018 года он равнялся 34 - прим. ТАСС). Это свидетельствует о том, что в настоящий момент малый и средний бизнес России слабо осведомлен о преимуществах внедрения цифровых технологий и возможностях усовершенствования рабочих процессов путем цифровизации компании, имеет уровень готовности к цифровизации ниже среднего", - говорится в исследовании.

На фоне остальных компаний выделяются индивидуальные предприниматели, у которых индекс цифровизации ниже всего, что говорит о необходимости дополнительной популяризации среди них цифровых технологий, указывают авторы. Тем не менее, по сравнению с прошлым годом, когда индекс составлял 34 пункта, ситуация с осведомленностью бизнеса о преимуществах цифровизации заметно улучшилась, пояснили ТАСС в пресс-службе "Открытия".

По данным опроса, основными барьерами на пути к цифровизации бизнеса являются незаинтересованность руководителей компаний в переходе на цифровой формат (так ответил 21% респондентов) и бюджетные ограничения в компании на внедрение цифровых технологий (20%).

В то же время предприниматели видят плюсы в цифровизации бизнеса и признают ее преимущества, такие как удобство контроля над процессами (34%) и увеличение скорости работы (33%). Так, например, за счет цифровых технологий почти половина сотрудников МСП работает удаленно.

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