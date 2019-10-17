Ставрополье направило на поддержку бизнеса дополнительно около 300 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 17 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья направили на поддержку предпринимательства дополнительно 300 млн рублей, сообщило в четверг управление по информполитике правительства региона.

"В Ставропольском крае на четыре популярные меры финансовой поддержки малого и среднего бизнеса из краевого бюджета в 2019 году выделено около 300 млн рублей. Средства будут направлены на возмещение затрат на приобретение оборудования, возмещение затрат на уплату первого взноса по договору лизинга оборудования, создание дошкольных образовательных центров, возмещение части затрат кооперативам", - говорится в сообщении.

По данным управления, на сегодняшний день от предпринимателей принято более 60 заявок на субсидирование приобретения оборудования и уплаты первого взноса по договору лизинга оборудования на сумму более 200 млн рублей.

"В регионе сформирована эффективная система мер господдержки малого и среднего бизнеса, которой с начала года воспользовались более 3 тыс. субъектов МСП", - отмечается в пресс-релизе.

По состоянию на начало 2019 года, в Ставропольском крае зарегистрировано 114 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. За первое полугодие 2019 года оборот средних предприятий составил 47,5 млрд рублей, отгружено товаров собственного производства на 25,3 млрд рублей. За девять месяцев микрозаймами смогли воспользоваться 614 субъектов малого и среднего бизнеса, объем финансовой поддержки предпринимателям с помощью Гарантийного фонда составил 1,4 млрд рублей, 27 субъектов предпринимательства заключили 30 экспортных контрактов на сумму $17,5 млрд.